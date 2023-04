Grani di miglio come eliminarli coi rimedi naturali

I grani di miglio sono dei “punti bianchi” dalle dimensioni di circa 1- 2 mm.

Sono localizzati sul volto e spesso costituiscono solo un problema antiestetico perché fondamentalmente sono di natura benigna. I punti strategici in cui si formano sono sulle palpebre, sulla fronte e gli zigomi.

Quali sono le cause della loro formazione

Sono chiamati così perché ricordano proprio i semi dell’omonima pianta. Non vanno confusi con i comedoni bianchi. Internamente sono formati da cheratina.

I grani di miglio sono spesso causati da un eccesso di sebo prodotto dalla pelle o da altre patologie infiammatorie. Possono comparire anche in seguito ad una lesione, una ferita o un’ustione. Sono presenti sia nei neonati che negli adulti. Nel neonato compaiano in seguito ad una ritenzione di sebo temporanea. Negli adulti sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini.

A favorire la loro comparsa spesso è l’utilizzo di alcune creme con componente troppo grassa o l’esposizione prolungata al sole. Nei neonati scompaiano nel giro di poche settimane in maniera spontanea.

Come eliminare i grani di miglio coi rimedi naturali

Per eliminarli i dermatologi consigliano di non ricorrere a “metodi fai da te” come schiacciarli con le dita perché in questo caso si possono provocare delle infezioni cutanee o complicazioni come rischiose lesioni sulla pelle. Può essere utile sottoporre la pelle a scrub quotidiani che consentono di purificare la pelle dall’eccesso di sebo. Importante è usare ingredienti naturali preziosi e facili da reperire. Efficace risulta lo scrub fatto con bicarbonato che aiuta ad eliminare tutte le impurità.

Anche l’uso del vapore permette di effettuare una pulizia del viso profonda. In questo caso basta versare in una bacinella dell’acqua dopo averla portata all’ebollizione. L’acqua calda va versata sul viso facendo attenzione a non scottarsi. Ne consegue che la pelle risulta più ammorbidita e purificata. Un altro ingrediente naturale prezioso per eliminare i grani di miglio è l’aceto di mele. Il suo utilizzo prevede prima di avvolgere la zona interessata con un asciugamano impregnato di acqua calda che aiuta ad ammorbidire la pelle a aprire i pori. Successivamente bisogna cospargere un liquido misto di acqua e aceto di mele. Per avere degli effetti l’operazione va eseguita per circa una settimana. Utili sono anche le maschere a base di acidi della frutta come quelle a base di fragole e kiwi.

Per prevenire questo problema antiestetico bisogna curare meglio la beauty routine e evitando di utilizzare detergenti o prodotti troppo aggressivi che non rispettano al meglio la fisiologia e il ph della pelle. Inoltre se ci si espone al sole bisogna sempre prendere la salutare abitudine di usare una crema protettiva con adeguato filtro solare in base al proprio fototipo. Molta attenzione va prestata anche nei confronti dei prodotti cosmetici che non dovrebbero essere troppo grassi o contenenti minerali o lanolina. Prima di andare a letto non bisogna mai dimenticarsi di struccarsi per evitare che i residui del trucco possano giungere in profondità creando la formazione di impurità.