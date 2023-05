Integratori: come e quando ci aiutano

La vita contemporanea porta a mangiare raramente cibo fresco con il giusto equilibrio di macro e micronutrienti e tende a indurre un'alimentazione ricca di cibo industriale e comfort food, con scarso valore nutrizionale e con additivi e conservanti. Ciò, unito al poco esercizio fisico, lo stress e il poco sonno, porta ad alterare il metabolismo, cioè le reazioni chimiche che fanno funzionare l’organismo regolarmente. Da qui derivano sintomi come malesseri, maggiore vulnerabilità alle malattie e l’accelerazione dell’invecchiamento e dei processi degenerativi.

Cosa sono gli integratori e che vantaggi ci danno

Gli integratori sono preparati composti da piante, estratti vegetali e minerali ricchi di sostanze volte ad “integrare” le nostre carenze nutrizionali. Rappresentano un approccio naturale alla salute e al benessere e possono essere una scelta alternativa di prevenzione, sostegno del corpo o complemento ad una terapia. In pratica, “compensano” e prevengono micro deficienze, aiutando a riequilibrare l’organismo con un’azione graduale ma il loro utilizzo deve essere costante perché non hanno effetti rapidi. In linea generale non comportano effetti collaterali, non interferiscono con farmaci e hanno poche controindicazioni ma è bene ricordare che non sostituiscono una vita sana né la medicina convenzionale.

Quando può essere utile un integratore

Ci sono alcune situazioni in cui è consigliata l'assunzione di integratori. Vediamo le più tipiche:

Alimentazione squilibrata : sovrappeso, senso di pesantezza o esigenze di disintossicazione dell’organismo

: sovrappeso, senso di pesantezza o esigenze di disintossicazione dell’organismo Calo psicofisico : debolezza, stanchezza fisica o mentale, convalescenza, prevenzione di malanni stagionali

: debolezza, stanchezza fisica o mentale, convalescenza, prevenzione di malanni stagionali Segnali di carenze : insonnia, digestione difficile, intestino pigro, problemi di circolazione, pelle disidratata, caduta dei capelli, fragilità delle unghie

: insonnia, digestione difficile, intestino pigro, problemi di circolazione, pelle disidratata, caduta dei capelli, fragilità delle unghie Fasi della vita: cambi di esigenze nutrizionali, del bioritmo, squilibri ormonali, aumento delle rughe, periodi di esami, gare sportive, stress, ansia, menopausa

Come scegliere l’integratore adatto

Ogni persona è un universo unico e meraviglioso e ogni soluzione naturale dipende dalle proprie esigenze e dal profilo psicofisico. Occorre sviluppare la consapevolezza che sintomi o segnali del corpo possono indicare una carenza e quindi mirare al prodotto corretto. Nella scelta è fondamentale assumere solo gli integratori realmente necessari e quindi informarsi attentamente sugli ingredienti, sulla composizione e sulle sostanze per individuare quelli giusti avvalendosi anche del parere di professionisti.

