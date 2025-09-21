Sindrome premestruale, come trattarla in modo naturale

Le cause esatte di questo fenomeno sono sconosciute e attualmente non esiste un trattamento specifico per la sindrome premestruale . E' possibile provare diversi approcci per ridurre l'impatto dei sintomi.

Si possono dare delle raccomandazioni alimentari alle donne: adottare una dieta varia ed equilibrata, privilegiare frutta e verdura, cereali integrali, limitare sale e zucchero, sostanze stimolanti (caffeina, alcol, tabacco), grassi animali, bere molta acqua per mantenere una buona digestione.

L'attività fisica può aiutare a combattere alcuni sintomi, in particolare per gestire meglio stress, irritabilità, ansia,privilegiando sport con attività di streching e rilassanti come yoga o Pilates, da mettere in pratica almeno due volte a settimana per circa 30 minuti. Massaggi, rilassamento, meditazione sono consigliati nei 10 giorni prima del ciclo. Qualsiasi cosa possa aiutare a gestire meglio lo stress, eviterà una sindrome dolorosa durante il ciclo mestruale. Cercare di dormire bene la notte: la mancanza di sonno può favorire lo squilibrio ormonale e l'insorgenza della sindrome premestruale.

Alcune medicine alternative e terapeutiche come l'agopuntura, l'osteopatia e l'omeopatia possono fornire soluzioni. Rimedi erboristici come oli, piante o integratori alimentari possono aiutare ad alleviare i sintomi di questo periodo difficile.

Come regolare l'azione ormonale con l'agnocasto?

L'agnocasto è una pianta mediterranea particolarmente consigliata perché ha un effetto positivo sulle fluttuazioni ormonali.

In quale caso?

La sindrome premestruale si può presentare con sintomi come gonfiore, edema e dolore al seno ed è spesso associata a un eccesso di estrogeni rispetto al progesterone. Questo è comune se si assume una pillola anticoncezionale non equilibrata.

Perché aiuta ?

L'agnocasto limita lo squilibrio ormonale grazie alla sua azione progestinica e antiestrogenica. Studi controllati con placebo mostrano una riduzione dei sintomi dopo tre cicli di agnocasto, con dosaggi compresi tra 4 e 20 mg al giorno.

Secondo il sito web di Vidal, "il Coordinamento Scientifico Europeo in Fitoterapia riconosce l'uso dell'agnocasto per alleviare la sindrome premestruale e il dolore al seno associato al ciclo mestruale e nella gestione di mestruazioni irregolari o assenti". Anche l'OMS riconosce l'agnocasto per questo uso.

Come lo si prendi?

Sia in estratti vegetali standardizzati (1 cucchiaino al giorno), sia in capsule per raggiungere la dose di 10 mg al giorno. Da assumere 10, 15 o 20 giorni prima delle mestruazioni, o anche continuativamente. La durata del trattamento è dibattuta e vi sono alcune controindicazioni, come la familiarità per tumore al seno.

Come ridurre gli sbalzi d'umore e la depressione con il magnesio?

Per evitare sbalzi d'umore, stress, ansia e persino depressione che possono manifestarsi in questo periodo (nel caso del disturbo disforico premestruale o PMDD , una forma grave di sindrome premestruale, si osserva addirittura un umore depresso e sintomi simili a quelli della depressione maggiore), in genere si consiglia di integrare con magnesio e vitamina B6.

In quali casi?

Se, con l'avvicinarsi del ciclo la donna è più irritabile ed ansiosa. Le donne che soffrono di sindrome premestruale hanno spesso un rapporto magnesio/calcio piuttosto basso , il che potrebbe spiegare questa predisposizione. Questo è particolarmente vero se si assume la pillola combinata.

Come assumerlo?

In capsule o fiale : da 2 a 4 al giorno per raggiungere 300-400 mg di magnesio. Preferire quelle che contengono gluconato, glicerofosfato, citrato o cloruro di magnesio per una migliore tolleranza digestiva. Assumerle durante i pasti, per cicli da uno a tre mesi. L'ideale è aumentare l'assunzione di calcio parallelamente a latticini, mandorle, sardine e acqua minerale.

Perché è utile?

Il magnesio e la vitamina B6 sono essenziali per la sintesi dei neurotrasmettitori nel cervello (dopamina, serotonina, ecc.) coinvolti in alcuni sintomi della sindrome premestruale.

Come ridurre il gonfiore con gli oli?

Per evitare sensazioni di pesantezza e gonfiore sono particolarmente consigliati l'olio di borragine e l'olio di enotera .

In quale caso?

Se le sensazioni di gonfiore, ritenzione idrica o pesantezza nella parte inferiore dell'addome sono significative.

Come assumerli?

Combinati, in capsule. Dosaggio corretto: da 1 a 2 capsule da 500 mg al giorno, da assumere 10, 15, 20 giorni prima delle mestruazioni o continuativamente a seconda dell'intensità dei sintomi. Attenzione, è possibile un aumento di peso in caso di sovradosaggio! Possono essere assunti da soli o in aggiunta a piante progestiniche come l'agnocasto.

Perché sono utili?

Grazie alla loro azione antinfiammatoria , questi oli sono ricchi di acidi grassi omega-6 che agiscono come precursori della prostaglandina PGE1 con effetti antinfiammatori e contrastano anche l'azione delle prostaglandine pro-infiammatorie (PGE2). Calmano quindi il dolore e riducono la sensazione di congestione.

Come gestire i dolori mestruali con l'achillea?

I crampi mestruali possono comparire qualche giorno prima del primo sanguinamento. In fitoterapia, l'achillea millefoglie può quindi rivelarsi un efficace rimedio naturale.

In quale caso?

Quando si avverte pesantezza e dolore nella parte inferiore dell'addome nei giorni precedenti e nei primi giorni del ciclo.

Come assumerla?

In capsule al dosaggio di 150 mg, 2 al mattino e 2 alla sera, da due a cinque giorni prima dell'arrivo del ciclo e finché è doloroso. Può anche essere combinato con altre piante antispasmodiche (angelica, salice bianco , ecc.) in capsule o in tisana: 3 cucchiai di una miscela di piante in parti uguali per 50 cl di acqua bollente.

Attenzione: può provocare allergie nelle persone sensibili alle Asteraceae (margherita, camomilla, ecc.).

Perché è utile?

L'achillea, come l'agnocasto, è una pianta progestinica, che ha un effetto decongestionante sul pavimento pelvico. Ha anche proprietà antispasmodiche e antinfiammatorie che limitano i crampi dolorosi.

Cosa cambiare nella propria vita quotidiana

A livello alimentare , ridurre gli zuccheri veloci (torte, dolci, ecc.) che inducono ipoglicemia reattiva. Il pancreas, allertato dall'improvviso aumento dei livelli di zucchero nel sangue, compenserà producendo molta insulina, causando così un calo della glicemia . Da qui le voglie inaspettate.

Evitare sostanze stimolanti (caffè, tè, alcol, bevande a base di cola) che aumentano l'irritabilità e gli sbalzi d'umore.

Limitare il sale, che favorisce la ritenzione idrica e il gonfiore.

Evitate situazioni stressanti "che alimentano e accentuano i problemi psicologici della sindrome premestruale (PMS). Niente viaggi o uscite inutili, niente procedure complicate, niente compiti stancanti.



Anche praticare un'attività fisica mirata è benefica:

- per le donne che tendono a gonfiarsi, consiglio il nuoto o l'aerobica in acqua, che aiutano a ridurre il gonfiore.

- per chi ha poca energia, è meglio andare in bicicletta, perché è meno faticoso ma stimolante;- per le persone nervose, lo yoga o il tai chi sono rilassanti;- per chi è molto irritabile o aggressivo, vanno bene la boxe o il taekwondo , che allentano la tensione;- lo sforzo ripaga solo se ci si dedicano due o tre ore a settimana,ma anche camminare fa molto bene!