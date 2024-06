Rinnovamento, non nostalgia. Carlo Conti riserverà sorprese

Ascolta ora 00:00 00:00

Insomma ieri è partito ufficialmente il nuovo Festival di Sanremo dopo Amadeus. Carlo Conti (foto) si è presentato a Tg1 Mattina Estate e alla bravissima Giorgia Cardinaletti ha dato le prime coordinate dell'edizione prossima ventura. Intanto il regolamento: «Ho cercato di fare delle piccole modifiche. Una cosa che vi posso dire è che ci sarà comunque la suddivisione tra le nuove proposte e i big. Quindi le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei big e non faranno la gara insieme ai big ma avranno la loro gara. Ci sarà il vincitore delle nuove proposte e i big faranno la loro corsa, non ci saranno le eliminazioni ovviamente, perché ormai sono sorpassate».

Non è una rivoluzione, come qualcuno ha polemicamente riassunto. E non è neanche una sorta di ritorno al passato, secondo la vulgata che Carlo Conti farebbe soltanto programmi nostalgici o comunque rivolti a uno spettatore di età medio alta. Anzi. «Lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni nei suoi due anni e sui cinque straordinari di Amadeus che hanno fatto crescere a dismisura il festival di Sanremo», sottolinea Conti. Probabilmente il prossimo Festival di Sanremo è l'occasione giusta per smentire certi luoghi comuni (che ieri i social hanno ampiamente alimentato) e confermare di essere un signor professionista con 40 anni di carriera in Rai.

«Il Festival finirà prima, quindi con meno canzoni in gara, poi tornerà il Dopofestival». Le canzoni iniziano ad arrivare, ma l'ascolto vero e proprio, spiega il nuovo direttore artistico, ci sarà tra fine agosto e inizio settembre. E ammette: «Sento molto la responsabilità della scelta delle canzoni». Quanto ai coconduttori, Conti esclude la presenza degli amici storici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: «No, sarebbe banale.

Magari mi telefonano», scherza Conti. Infine il sogno Vasco Rossi. Come anticipato dal Giornale, uno degli ospiti della prossima edizione (anzi l'ospite più grande) potrebbe essere Vasco Rossi: «Vasco pensaci». E se Carlo Conti dice così...