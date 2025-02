La robustezza precisa su una stella a quattro punte

Ascolta ora 00:00 00:00

I richiami della propria storia sono un patrimonio inestimabile a cui, sempre di più, le Case blasonate ricorrono per interpretare la modernità nel modo più coerente possibile. Nel caso di Zenith, la linea Defy, prende le mosse, nel 1902, con dei tasca molto solidi e precisi (i Defi), per poi, nel 1969 proporre la versione da polso su cassa sfaccettata, la cui robustezza venne associata ad una cassaforte. Il concept è stato ripreso nel 2017 e risale al 2022 l'evoluzione Defy Skyline, la cui sportività si è mescolata con il messaggio del cielo stellato, iconico per la Maison di Le Locle, rappresentato dal logo della Double Z degli anni '60, una stella a quattro punte, ripetuto come finitura del quadrante, oppure rappresentato dalla scheletratura dello stesso, nelle varianti Skyline. Proprio queste, in modalità crono, sono protagoniste di questo inizio 2025 per Zenith, declinate su cassa in acciaio tonneau geometrico sfaccettato, da 42 mm (impermeabile fino a 100 metri), lunetta dodecagonale e pulsanti allungati a sezione trapezoidale.

Il cuore meccanico automatico d'eccezione, calibro El Primero 3600SK, con scappamento in silicio, smistamento via ruota a colonne ed autonomia di 60 ore, permette di visualizzare sul quadrante scheletrato in blu o in nero -, al centro, il 1/10 di secondo (la sfera compie una rotazione completa in 10 secondi, ognuno suddiviso per 10), seguito dai contatori dei secondi crono al 3 e dei minuti crono al 6. Con bracciale integrato, il prezzo è di 15.900 euro.