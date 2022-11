"Aiuto, mi ha violentata". L'orrore sulla studentessa fuori dalla discoteca

" Aiuto, mi hanno violentata ". Aveva ancora il volto rigato dalle lacrime e la voce tremula per la paura la ragazza che, nella notte tra sabato e domenica, ha chiesto l'intervento del 118 in via Portonaccio, a Roma, raccontando di essere stata violentata all'esterno di una discoteca. La giovane, una studentessa spagnola del progetto Erasmus, ha denunciato alle forze dell'Ordine l'abuso fornendo l'identikit del presunto aggressore. Si tratta di un 21enne italiano che ora è indagato a piede libero per violenza sessuale.

La violenza

Stando a quanto racconta il quotidiano La Repubblica, l'abuso si sarebbe consumato poco prima dell'alba di domenica, a pochi passi dal Qube, uno dei locali più rinomati della movida notturna in zona Tiburtino. La studentessa sarebbe stata avvicinata da un ragazzo a pochi passi dalla discoteca. Il giovane, con cui aveva scambiato qualche parola durante la serata, si sarebbe offerto di riaccompagnarla a casa. Saliti a bordo l'auto, però, il 21enne avrebbe bloccato la ragazza nell'abitacolo della vettura per abusarne sessualmente. Dopo la presunta aggressione, la ragazza ha chiamato il 118 chiedendo aiuto. La denuncia, formalizzata dopo le cure mediche e gli accertamenti di rito, è stata subito trasmessa al pool violenze di piazzale Clodio.

Il racconto della studentessa