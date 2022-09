Altro incidente per l'ex rapper 1727, Jaguar a noleggio distrutta

Nuovo incidente per il rapper 26enne Algero Corretini, in arte 1727Wrldstar, finito contro un guard rail martedì pomeriggio scorso mentre percorreva un tratto di strada alla Magliana (Roma).

Nessun ferito, per fortuna, ma Corretini ha voluto a mostrare le immagini della Jaguar cabrio, presa a noleggio, rimasta distrutta nell'incidente. Un modo per tornare a far parlare di sé e, al contempo, avvertire i propri follower. " Ragazzi, andate piano sulla strada bagnata " commenta infatti in un post, allegando foto e video. E ancora: "Ho preso il muro fratellì, parte seconda" .

Come mai parte seconda? Perché Corretini è divenuto famoso proprio grazie a un precedente incidente, avvenuto nel maggio del 2020, quando andò letteralmente fuori strada mentre si trovava al volante di un’auto. L'intera scena venne ripresa e mostrata sui social. E da lì nacque la frase tormentone divenuta virale: "Ho preso il muro fratellì" .

In quest'ultimo incidente il rapper si è fotografato seduto sull'auto ammaccata. Al momento dell'impatto contro il guard rail, si trovava con lui sulla vettura l'influencer Nazar Lernatovych, noto come Diamond_mgmt e seguito da ben 94mila utenti.

Entrambi non hanno riportato danni fisici. E neppure altre automobili sarebbero rimaste coinvolte. Nelle foto postate dal 26enne romano compaiono anche una pattuglia della Polstrada e un’ambulanza del 118, intervenute sul posto per prestare soccorso.

Spiegando la dinamica dell'incidente, Corretini racconta: "Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro. Doveva andare così, guardate cosa fanno i ragazzi di oggi". " Poteva andare peggio ma siamo salvi. È stato un bell’incidente, ve la riporteremo nuova al più presto. Grazie " conclude il rapper, rivolgendosi alla società di autonoleggio.

Va detto che il post di 1727Wrldstar non ha ottenuto solo le risate e l'approvazione dei seguaci. Sotto al messaggio del rapper anche insulti e rimproveri. Il 26ennein passato non ha fatto parlare di sé solo per i suoi incidenti. Nel 2021, infatti, è stato arrestato per aver aggredito l'ex compagna Simona Vergaro con una spranga. Aggressione che gli è valsa una condanna in primo grado a quattro anni, con tanto di secondo fermo per violazione della sorveglianza speciale.