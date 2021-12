Arrestato il Babbo Natale rapinatore di farmacie e tabaccherie

Il rapinatore che colpiva nella zona di Ponte Milvio è stato arrestato. A catturarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trionfale dopo che lunedì ha tentato l'ennesimo colpo in una tabaccheria.

Si presentava vestito da Babbo Natale e armato di pistola minacciava i presenti e i titolari per farsi consegnare l'incasso dell'esercizio. L'ultima rapina, prima di ques'ultima in cui è stato arrestato, risale a 5 giorni fa quando l'uomo si è introdotto in una tabaccheria di via Luigi Bodio, a due passi da Corso Francia. L'uomo si chiama Giuseppe Cungias, ha 45 anni ma si è presentato ai militari come Ray Carino, il suo nome da rapper. Gli sono contestate altre 5 rapine consumate in due tabaccherie e tre farmacie. Una tentata ma non riuscita a causa della cassa automatica è quella di sabato scorso alla farmacia sul piazzale di Ponte Milvio.

Sembrava fosse imprendibile e invece è stato catturato anche lui. Lunedì sera le forze dell'ordine lo hanno incrociato lungo Corso Francia mentre fuggiva con il bottino dopo aver derubato una tabaccheria di via Flaminia Nuova. Ha colpito con una pistola in testa il titolare, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro, e dopo averlo rapinato è scappato a bordo di una vettura di carsharing. Aveva con sé una pistola con il caricatore pieno di proiettili. L'arma, oltre ovviamente ad essere un'aggravante, è anch'essa oggetto di un furto.

Nel corso delle perquisizioni, riporta il Tempo, sono stati trovati diversi panetti di hashish, sette proiettili e alcuni testi rap sul tema delle rapine. Lui risiede ad Alessandria e si trova a Roma senza una fissa dimora. Si appoggiava in un appartamento sulla Cassia, fuori il raccordo anulare. Ad aiutare i carabinieri nella sua cattura c'è un particolare: il criminale si è sempre mosso con auto noleggiate che hanno lasciato traccia del loro spostamento. Si sta indagando per capire se abbia messo a segno più di cinque rapine o meno. I sospetti fanno intuire che il numero sia ben maggiore.