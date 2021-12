Dieci colpi in una settimana: è caccia al bandito sullo scooter

In meno di una settimana un uomo armato di pistola è riuscito a completare una decina di rapine a Ponte Milvio e nelle zone limitrofe. Al momento, polizia e carabinieri non sono riusciti a prenderlo. Questo a causa della modalità delle sue azioni: colpisce i negozi sulla strada, prende in ostaggio i clienti e i dipendenti e dopo pochi minuti, una volta ottenuto il bottino, fugge via.

Per questo motivo la questura ha popolato la zona di auto civetta con poliziotti in borghese pronti ad intervenire. Anche i carabinieri hanno aumentato il numero di pattuglie. Le forze dell'ordine hanno un identikit: un uomo di circa trent'anni, alto un metro e ottanta, capelli corti e neri, probabilmente italiano. Stanno poi verificando se negli ultimi tempi è uscito di prigione qualche pregiudicato particolarmente dedito alle rapine. Altrimenti potrebbe anche trattarsi di un tossicodipendente in cerca di soldi. Queste informazioni e il disegno del possibile volto dell'uomo, riporta il Messaggero, sono state date a ogni equipaggio delle volanti in maniera tale che possano effettuare un confronto immediato tra passanti e potenziali rapinatori. Allo stesso tempo però si tratta di un identikit lacunoso in quanto il bandito agisce con una mascherina anti Covid che ovviamente copre gran parte del volto. Per cercare di risolvere la questione nel minor tempo possibile è scesa in campo anche la squadra mobile che si occupa di fenomeni criminali. Non molto tempo fa erano riusciti a catturare un rapinatore che agiva allo stesso modo ma in zona Tiburtino. Sempre loro, inoltre, hanno arrestato anche "Bonnie e Clyde", così era stata soprannominata una coppia responsabile di una decina di rapine.

Tornando all'uomo, lo scorso sabato è riuscito a realizzare tre rapine in meno di mezz'ora. Neanche il tempo di arrivare sul posto della prima, una farmacia situata sul piazzale di Ponte Milvio, che le forze dell'ordine hanno ricevuto la chiamata della seconda. L'uomo nel primo caso ha fallito il colpo a causa della cassa automatica presente nella farmacia. Questo però non lo ha fermato dal momento che solo pochi minuti dopo però si è presentato in una tabaccheria in via della Farnesina. Impaurito a causa delle minacce di morte ricevute e per non mettere in pericolo la vita dei clienti, il titolare dell'esercizio ha consegnato il contante. Non contento, il ladro dopo circa un quarto d'ora ha colpito ancora e si è impossessato di oltre 2000 euro di una farmacia in via Trionfale.