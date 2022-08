Arrestato due volte in 24 ore: record per un finlandese

Se non si tratta di un record, poco ci manca. Protagonista, a Roma, il ventiseienne Laiti Ukko Oscar, finlandese che si trova nella Capitale da pochi mesi. Ebbene, il giovane è stato arrestato (e liberato) due volte in 24 ore: prima per una tentata rapina, poi per un tentato furto. Ma non è tutto. Prima di arrivare in Italia, si era già reso protagonista di altri reati in giro per l’Europa.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il finlandese è stato fermato dalle autorità tre volte nell’ultima settimana (la prima volta a Brindisi, sempre per tentato furto), compreso il record nelle 24 ore. Senza fissa dimora e privo di documenti, il ventiseienne è stato arrestato per la prima volta martedì: l’uomo ha aggredito un automobilista e lo ha ferito nel tentativo di sottrargli l’orologio e altri oggetti di valore. Processato mercoledì con giudizio direttissimo e rimesso in libertà.

Come già anticipato, non è finita qui. Poche ore dopo il rilascio, infatti, il finlandese ha tentato un furto in appartamento in un condominio in via Capocci, zona Monti. Laiti Ukko Oscar è stato pizzicato mentre si arrampicava lungo una grondaia. Le urla di una donna, la proprietaria dell’appartamento, hanno attirato l’attenzione del proprietario del primo piano, che è riuscito a bloccare il ventiseienne. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Quirinale.