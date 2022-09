Autista Atac si addormenta mentre guida il bus

A Roma, un autista Atac si è addormentato di notte mentre si trovava alla guida del bus. Il mezzo si è schiantato contro una palina e i passeggeri che erano a bordo, sette in tutto, hanno ripreso l’incidente in un video. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Il guidatore ha poi ammesso di aver avuto un colpo di sonno.

Attimi di paura per sette passeggeri che nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre, verso le due e mezza, si trovavano a bordo di un bus della municipalizzata Atac. Improvvisamente l’autista del mezzo si è addormentato e si è schiantato contro una palina. La corsa era partita dalla stazione Tiburtina e l’incidente si è verificato all’altezza di viale Palmiro Togliatti.

Nessun ferito

Come riportato da RomaToday, il conducente del bus ha poi ammesso di essere stato vittima di un colpo di sonno. Nessuno è rimasto ferito, ma non si può dire lo stesso della vettura che sembra abbia invece riportato danni ingenti. Infatti, nel violento urto si sarebbero frantumati sia i vetri laterali che quello del gabbiotto dell'autista. Intanto i passeggeri che erano a bordo del bus hanno subito preso in mano i loro telefoni e hanno ripreso quanto avvenuto. Il video è stato ovviamente postato sui social di Welcome To Favelas e in poco tempo è diventato virale.

I passeggeri sotto choc hanno ripreso tutto

Un utente ha urlato al guidatore "Ci fai ammazzare tutti" , e questi si è giustificato ammettendo "M'è preso un colpo di sonno, che devo fa?". Una ragazza sotto choc ha quindi aggiunto piangendo: "Tu non devi dormire, stai lavorando. Se devi dormire stai a casa" . E c’è stato anche chi è certo di essere stato salvato dalla buonanima del padre, visto che si trovava seduto proprio davanti a uno dei finestrini andati in frantumi. Nel video si vedono i vetri rotti e i vari danni riportati dal bus, e anche i passeggeri agitati e spaventati.

Sul posto, oltre alla polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del gruppo Casilino, è arrivato anche il personale del 118. Secondo quanto si apprende, l’Atac ha avviato una inchiesta interna. L’azienda ha fatto sapere di avere ben presente ciò che è accaduto e che procederà nei confronti dell’autista con il massimo rigore. Fino a conclusione dell’indagine il conducente sarà sospeso dal suo lavoro. Il bus incidentato, che si trova adesso in deposito, verrà invece quanto prima riparato e rimesso su strada.

