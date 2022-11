Autista con il "Gratta e Vinci" alla guida. Atac lo sospende

Un autista di un autobus della linea 3 della Capitale è stato sorpreso mentre era alla guida e con una moneta grattava un biglietto del "Gratta e vinci". A immortalare la scena ci ha pensato un passeggero. Questo gesto ha portato alla sospensione dell'autista.

L'azienda Atac ha fatto sapere nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre di aver adottato un provvedimento di sospensione dopo aver riconosciuto l'autista e dopo aver accertato che la segnalazione fosse reale. Nella nota l'azienda ha spiegato che ogni volta che si verificano dei comportamenti non idonei con il servizio pubblico dei propri dipendenti, Atac procede con la sospensione. " Come avvenuto in casi precedenti di guida sregolata, anche l’autista bus ripreso mentre gratta un biglietto delle lotterie istantanee è stato individuato e sospeso dalla guida e dalla paga - ha reso noto Atac -. L’azienda procede nel percorso di rigore verso comportamenti non consoni con il servizio pubblico che è tenuta a garantire ". Insomma, Atac ha voluto sottolineare la sua linea dura con chi non fa correttamente il proprio lavoro.

I precedenti

Nelle ultime settimane gli autisti segnalati per comportamenti non corretti sono stati diversi. Le segnalazioni arrivano principalmente attraverso i social network. Ad esempio, lo scorso 24 ottobre un altro autista è stato ripreso mentre era alla guida e guardava un film sfruttando una staffa sistemata vicino al volante. La settimana precedente, invece, un altro conducente è stato visto al telefono mentre guidava in zona largo di Torre Argentina. Hanno suscitato diverse polemiche anche altri due episodi avvenuti a settembre. Un autista della linea 881 è stato sorpreso mentre guardava una partita della Lazio. L'altro episodio, invece, è successo qualche giorno prima e il conducente è stato sorpreso addormentato al volante mentre a bordo del bus erano presenti sette passeggeri. Tragedia sfiorata, fortunatamente colpì solamente la palina di una fermata del bus.