"Ha il Covid? Bene": le chat dell'orrore contro il bimbo autistico

Deriso dalla maestre in una chat di gruppo. È quanto denuncia la mamma di Luca (nome di fantasia), un bimbo di 6 anni affetto dal disturbo dello spettro autistico. La donna ha raccontato in una intervista a Il Messaggero che il figlioletto sarebbe stato dileggiato dalle insegnanti mentre era in quarantena per via del Covid. " Prentendiamo giustizia di fronte a un comportamento tanto crudele, queste persone non devono restare impunite, non meritano di esercitare la professione e non siamo noi a dover trovare un'altra scuola ", è l'appello dei genitori.

La storia

Immaginate di essere Luca. Immaginate di guardare il mondo con occhi diversi. E poi provate a mettervi nei panni di quei genitori che convivono, più o meno serenamente, con un bimbo affetto dal disturbo dello spettro autisco. Come vi sentireste se vostro figlio fosse deriso dalle maestre? Se la storia fosse vera - il beneficio del dubbio è lecito fino a prova contraria - sarebbe a dir poco raccapricciante. Tutto comincia a febbraio, quando Luca è isolamento domiciliare per aver contratto il Coronavirus. " Le maestre, - racconta la mamma di Luca che chiede l'anonimato - due insegnanti di ruolo, in una chat con la docente di sostegno, iniziano a scriversi per sapere come sta Luca ". A detta del genitore, le insegnanti non avrebbero mostrato sincera apprensione per le condizioni di salute dell'alunno ma si sarebbero assicurate che il bimbo fosse ancora degente. " Auspicavano che le sue condizioni fossero tali da evitare il rientro a scuola - prosegue la madre del piccolo - perché così loro avrebbero respirato e sarebbero state meglio ".

Le chat

" Lui è tornato a scuola? Almeno ci prepariamo all'evento ". Avrebbe chiesto una delle maestre alla collega. " Hanno fatto il tampone ma sono ancora positivi, quindi la giornata comincia bene ", sarebbe stata la replica dell'insegnante di sostegno. E poi, ancora: " Mi dispiace per loro (i genitori di Luca ndr) - avrebbe commentato un'altra docente - ma a noi ci dice bene ". Da ultimo, la frase lapidaria: " Non svegliate il cane che dorme. E speriamo che continui a dormire ". Le conversazioni si sarebbero intensificate salvo poi sfumare a seguito del rientro di Luca a scuola. È in quella circostanza che la donna sarebbe stata informata dello scambio di messaggi tra le maestre del bimbo. " Mi è crollato il mondo addosso quando ho letto quelle chat. - dice - Fa più male di un coltello piantato nella schiena ".

La scuola