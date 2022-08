La colazione al bar? Quanto ci costa. I rincari al bancone

La colazione al bar è uno dei riti irrinunciabili per milioni di italiani: dal cornetto e cappuccino al semplice caffè, la tappa è obbligata. A Roma e in gran parte d'Italia, però, si sono già scatenati aumenti che potrebbero far desistere anche i più irriducibili. I prezzi sono aumentati e potrebbero lievitare ulteriormente in autunno a causa del rincaro di tutte le materie prime e delle bollette alle stelle. Se adesso in alcuni quartieri della capitale un caffè costa mediamente 1,20 euro, da settembre i costi potrebbero aumentare anche laddove si sono mantenuti calmierati.

"È aumentato tutto del 20%"

In realtà, la problematica si avverte già da marzo, quando si sono registrati aumenti fino al 20% come ha spiegato al Corriere una dipendente di un bar sull'Ostiense. " Sia caffè, che cornetti: i costi della farina sono più alti. Un cappuccino? 1,40, è aumentato anche il latte ". Se poi si di addentra nel cuore della vita politica, tra Pantheon e Senato, si registrano picchi di 1.50 euro per il solo caffè. " Tutto è rincarato: corrente, trasporto, imballaggi, pure il rotolino per fare gli scontrini. Il latte costa 20 centesimi in più al litro, ma manteniamo il cappuccino a 1,80 euro ", ha spiegato un altro esercente. Laddove, invece, i costi si mantengono in linea con il passato, potrebbe non essere più così a breve. " Fino a settembre, poi si vede ", spiega un dipendente di un bar in zona Vigna Stelluti.

"Il caffè è un lusso"

I prezzi al bar sono così palesemente in aumento che anche gli stessi titolari affermano che si tratta di un lusso prenderlo al bancone. " Sennò lo compri e lo fai a casa. Qui costa 1,10 euro, ma alzerò a 1,30 ", ha affermato al Corriere Alessio Paladini, titolare del Gran Caffè Parioli. Stessa sorte a Prati Fiscali, dove il titolare di un altro bar ha affermato che " venire al bar è un lusso. Tutto è aumentato ed è collegato al trasporto. Qui un espresso costa 1 euro, il cappuccino 1,20. I prezzi sono contenuti. Anche se il latte è aumentato sai quanti cappuccini ci fai con un litro? Ma se alzi per guadagnarci è un altro conto" .

"Aumenti inevitabili"

Se i cittadini protestano, le associazioni di categoria fanno spallucce e affermano che si tratta di " aumenti inevitabili " come ha dichiarato il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio, Sergio Paolantoni, e dal presidente Fiepet Confesercenti Claudio Pica. La motivazione è sempre la stessa: il caro energia, l'inflazione, il costo delle materie prime. " Aumenti necessari per salvaguardare le nostre aziende", sottolinea Pica. Una scusa in più per dire che il caffè si adegua a quello di altre città come Milano, Torino o Firenze.

L'operazione verità