Centocinquanta in una discoteca abusiva: il titolare non aveva neanche un permesso

Una discoteca completamente abusiva è stata scoperta dagli agenti di polizia a Montagnano di Ardea, nella città metropolitana di Roma. All'interno dei locali di una associazione culturale sono state trovate circa 150 persone intente a ballare in due diverse sale. Il problema, però, è che nessuno risultava iscritto all'associazione e il presidente non ha esibito alcuna autorizzazione per la somministrazione, né alcun contratto di lavoro stipulato con il personale trovato in servizio durante le verifiche.

Il gestore, un italiano di 51 anni, è stato denunciato per apertura abusiva di pubblico spettacolo e frode in commercio, poiché, tra le altre cose, somministrava alimenti congelati contrariamente a quanto indicato nel menù. Gli è stato anche contestato il fatto che, all'interno del locale, si svolgevano esibizioni musicali e intrattenimenti danzanti senza alcuna autorizzazione. Lo stesso dicasi per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in assenza dei permessi previsti.

Gli agenti hanno anche ravvisato che gli alimenti non erano tracciati. Il gestore del locale abusivo ha ricevuto una sanzione per un totale di 6.382 euro. Sequestrati circa 20 kg di carne e pesce congelato. Anche la Siae è intervenuta, sanzionando il titolare per la violazione del copyright e del diritto d'autore.