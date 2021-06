Roma, inizia la corsa del centrodestra. Il Cav chiama i due candidati

Scelti i candidati per le elezioni amministrative, il centrodestra ha iniziato la campagna elettorale per il Campidoglio. Enrico Michetti e Simonetta Matone questa mattina erano presenti in un gazebo organizzato da Forza Italia in piazza Euclide per presentare i due candidati sul territorio. È partita dai Parioli la lunga marcia verso le elezioni che si terranno presumibilmente il prossimo autunno. Prima tappa la campagna di informazione sulla riforma fiscale "Meno tasse più crescita". Grazie ad Antonio Tajani, Enrico Michetti e Simonetta Matone hanno potuto parlare al telefono con Silvio Berlusconi che, a causa della convalescenza dopo i reiterati ricoveri, non ha potuto partecipare fisicamente al lancio della campagna del ticket venerdì mattina a Roma.

A quanto si apprende, al termine dell'iniziativa di oggi di Forza Italia a piazza Euclide, Berlusconi ha chiamato i due scambiando alcune considerazioni sulla Capitale e la campagna elettorale. " Il sindaco nel suo territorio ha più poteri del presidente del Consiglio. Però il sindaco sul suo territorio ha moltissime responsabilità, governa circa 300 procedure a distanza di parte e 600 altre procedure varie, ognuna di esse potrebbe essere potenzialmente una mina e da ciascuna di essere potrebbe derivare procedure di carattere contabile o penale ", ha detto Enrico Michetti questa mattina a Sky. Il candidato sindaco punta a farsi conoscere e per questo motivo la sua agenda dei prossimo giorni sarà particolarmente ricca: " Domani ho diversi incontri in televisione, poi mi fermerò tra centro e periferie. Restituiamo a Roma, la città eterna, il ruolo di Caput Mundi ".

Il candidato sindaco ha fatto un accenno del suo programma elettorale e delle sue intenzioni in caso di buon esisto delle elezioni: " Io credo che il problema della sicurezza sia importante, in alcuni luoghi che rappresentano il biglietto da visita della città, penso alle stazioni, penso a certi quartieri che sono assediati dalla criminalità, dalla prostituzione. dallo spaccio. Ma ci sono altri problemi come il decoro urbano, i trasporti che vanno adeguati a una grande città che deve avere la dignità di una metropoli, l'igiene urbana, i rifiuti... Questo è il compito che aspetta il prossimo sindaco ".