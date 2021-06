Il ticket Michetti-Matone: ecco i nomi del centrodestra

Articolo in aggiornamento

Il centrodestra inizia a stringere il cerchio per i candidati alle amministrative di autunno e quest'oggi si è riunito in un vertice per valutare le proposte da candidare come sindaci per le principali città del Paese. In ballo anche la scelta del candidato per la Regione Calabria, attualmente governata da Nino Spirlì dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli. Durante l'incontro è arrivata la fumata bianca per Torino e per Roma ma ancora non è stato definito quale sarà il candidato della coalizione per Milano, ma il clima al vertice era di piena sintonia e collaborazione per individuare le proposte migliori per i diversi territori. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria.

Il centrodestra ha scelto Enrico Michetti come candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. La quadra di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è stata sul professore di diritto degli Enti locali all'Università di Cassino, nonché speaker radiofonico. Avvocato di grande esperienza, il suo nome circolava da tempo come possibile candidato per la coalizione di centrodestra. Enrico Michetti conosce molto bene il tessuto politico della Capitale. " Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto ", ha detto Enrico Michetti all'Adnkronos dopo che il vertice del centrodestra ne ha confermato la candidatura come sindaco di Roma. " Ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi ", ha concluso il professore.