Il clown incubo delle donne: "Martellate sulla testa per rapinarle"

A Roma un clown era diventato l’incubo notturno delle donne, ma fortunatamente gli agenti del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, sono riusciti a individuarlo e lo hanno arrestato. La notte tra il 25 e il 26 agosto una donna è stata rapinata, picchiata e presa a martellate da un uomo che si era introdotto all’interno della sua abitazione sita in via Ugento. Il rapinatore, per non farsi riconoscere, si era mascherato indossando un travestimento da clown. È stata la vittima stessa ad allertare le forze dell’ordine che con il suo aiuto sono riuscite a fermare l’aggressore.

Una vistosa ferita alla testa

Quando i poliziotti, poco prima delle 3 di notte, sono giunti nella casa hanno trovato la donna, una 52enne, in stato di choc e con una ferita sul capo. La donna ha quindi raccontato agli agenti quanto le era successo, ovvero che era stata svegliata nel cuore della notte da un rumore e aveva sorpreso l’uomo, che indossava una maschera da clown, all’interno della sua abitazione. Il malvivente, armato di martello, le si è avventato contro colpendola in testa, sul collo e sull’arto inferiore. Forse per il caldo, l’uomo ha tolto la maschera che aveva sul volto e ha mostrato il suo viso alla donna che lo ha immediatamente riconosciuto. Si trattava infatti di un soggetto molto noto nel quartiere, conosciuto da tutti come Pino Rambo.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una persona che vive di espedienti, solita rapinare gli altri abitanti del quartiere, e che questa volta aveva scelto la donna come prossima vittima. Dopo averla derubata, l'uomo le ha preso anche il cellulare e se ne è andato. Dopo aver derubato la sua vittima si è dato alla fuga portando via anche il cellulare della 52enne. La donna, nonostante la vistosa ferita alla testa, ha rifiutato l’intervento del personale del 118 per essere medicata.

I poliziotti arrestano il clown

Un paio di ore dopo, alle 5 e alle 9 del mattino, il rapinatore è tornato nella casa bussando forte alla porta e chiedendo 50 euro in cambio del cellulare che le aveva rubato. La donna a quel punto ha detto al ladro che lo avrebbe contattato in seguito, non appena avesse avuto i soldi da lui richiesti. Poco dopo ha raccontato tutto ai poliziotti che hanno pensato di dare un appuntamento al delinquente alle 13 sotto casa sua. All’incontro si è presentato un 29enne, anche lui conosciuto alle forze dell’ordine, che gli agenti hanno fermato. Nello stesso stabile c’era anche Pino Rambo, romano 62enne, che è stato arrestato per rapina aggravata e per estorsione in concorso. Nel sottoscala i poliziotti hanno trovato la maschera da clown che era stata usata per la rapina. L’uomo ha diversi precedenti, tra cui una violenta aggressione avvenuta lo scorso luglio ai danni di una donna che era poi stata sottoposta a una operazione chirurgica.