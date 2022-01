Commercialista accoltellato a Ostia da un pensionato

Brutta disavventura per un commercialista 51enne di Ostia. Durante un incontro con un cliente, avvenuto all'interno di in un bar, è stato colpito con cinque colpi di coltello da un uomo di 65 anni, pensionato. L'aggressore si è scagliato con violenza contro il professionista perché, come ha raccontato, non era riuscito a fargli avere l'esenzione fiscale riservata ai residenti in Portogallo.

Il commercialista, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato ferito al collo, al torace e alla schiena. L'arma che il pensionato ha utilizzato è un coltello da cucina. Alcuni avventori del locale, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato la polizia. Arrivati sul posto il professionista si trovava sul pavimento con il coltello ancora conficcato nella schiena. Il pensionato è stato arrestato e, in seguito, condotto al carcere Regina Coeli di Roma. Nei suoi confronti l'accusa di tentato omicidio.

Stando a quanto è emerso il commercialista inizialmente aveva tentato di non concedere l'appuntamento al pensionato. Poi, dopo le continue insistenze dell'uomo, aveva detto di sì, concedendogli un incontro in un posto pubblico, in mezzo ad altre persone. Evidentemente, però, questa accortezza non è stata sufficiente. Il sessantacinquenne è passato all'azione vendicandosi per non essere riuscito a ottenere ciò che, a suo parere, sarebbe stato (ma non è) scontato: la pensione al lordo delle tasse per dieci anni.