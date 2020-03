Coronavirus, a Roma medici e infermieri in quarantena

Anche Roma registra il primo decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo morto all'ospedale San Giovanni che era affetto già da gravi patologie. In totale i casi positivi nel Lazio sono 44, mentre 20 sono le persone ricoverate e 7 in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono 14, mentre i guariti sono tre. Anche all'ospedale San Filippo Neri è stato ricoverato un anziano oncologico che, come riporta Il Messaggero, è risultato positivo al test per il Covid-19. Giunto al pronto soccorso con gravi difficoltà respiratorie, è stato messo in rianimazione. Ora anche i medici e gli infermieri che lo hanno assistito potrebbero finire in quaranten. In merito a questo caso l’Assessorato alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio e la Asl Roma 1 dichiarano che: "nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al pronto soccorso per un malore. A seguito degli esami diagnostici, preso contatto con l’INMI Lazzaro Spallanzani, si è provveduto ad eseguire il tampone, risultando positivo al Covid-19". Ora il paziente è in cura in isolamento e "il link epidemiologico sembrerebbe legato ad un familiare in cura presso una struttura ospedaliera del Veneto". Al San Filippo Neri "sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri paziente e operatori con cui può essere entrato in contatto, per adottare le misure conseguenti. In via precauzionale e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare" , conclude la nota congiunta dei due enti.