Coronavirus, caso positivo a Roma: è una donna tornata dalla Lombardia

Ancora un caso positivo nel Lazio, il quarto dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A darne notizia è la direzione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. È una donna di origini straniere di ritorno dalla Lombardia. Questa la nota dell’ospedale: “L’esito dei test effettuati in data odierna dall’Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al Covid-19. I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida. Il nucleo famigliare del caso positivo è stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva” .

Poco dopo a confermare il caso anche l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. A stretto giro di posta è arrivata anche una dichiarazione del governatore della regione, Nicola Zingaretti: “Abbiamo attivato tutte le procedure previste dai protocolli scientifici. Il paziente è ora ricoverato presso lo Spallanzani, un’eccellenza della nostra regione, che ha già ottenuto risultati importanti. Siamo in continuo contatto con il sindaco di Fiumicino, Montino” .

Dalle informazioni raccolte si tratta di una donna di 38 anni residente proprio a Fiumicino. Aveva visitato la Lombardia, per la precisione nella zona del bergamasco. Secondo quanto si apprende sta bene e non presenta particolari complicazioni. Sarebbe stata lei stessa, dopo aver avvertito i primi sintomi, a contattare le autorità. Ancora prima però si era messa in auto quarantena nella propria abitazione, per evitare contatti con parenti, amici e colleghi e conoscenti vari. La famiglia della donna, composta dal marito e due figli di 10 e 5 anni, è stata portata allo Spallanzani dove si trova in sorveglianza attiva, in isolamento.

Risultata positiva al coronavirus, è stata immediatamente ricoverata, dove ha iniziato la terapia antivirale. Un caso, quello riscontrato oggi, collegato al focolaio lombardo: non esistono quindi al momento focolai nella regione che ospita la capitale d’Italia.