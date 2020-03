Coronavirus, delegazione cinese a Roma: "Per strada ancora troppe persone"

In giro nella Capitale ci sono ancora troppe persone. Il concetto è stato espresso da Liang Zongan e Xiao Ning, rispettivamente professore di medicina polmonare all'ospedale di Sichuan e vicedirettore dell'Istituto Nazionale delle malattie parassitarie e del centro nazionale per la prevenzione. Ieri i due esperti hanno visitato la sede della Croce Rossa Italiana (Cri) insieme all'ambasciatore Li Junhua, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e a Francesco Rocca, presidente Cri.

Come riporta La Repubblica Roma, i due medici hanno sottolineato che da quanto visto finora “ in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare ”. Zongan e Ning sono arrivati alcuni giorni fa e fanno parte delle delegazione di esperti giunti dalle zone rosse della Cina. Durante la loro permanenza nella Capitale, si confronteranno con infermieri, medici e ricercatori dei diversi ospedali della città e poi si sposteranno nel Nord Italia.

“ In base alle prime valutazioni, ci sono atteggiamenti da migliorare - hanno ribadito Zongan e Ning -: non tutti coloro che stiamo vedendo in strada portano le mascherine o le portano in maniera corretta. Bisogna poi aprire le finestre ed evitare assembramenti. Solo se tutti rispetteranno in maniera rigorosa queste indicazioni il 3 aprile se ne potrebbe uscire ".

Visita all’ospedale Spallanzani

Questa mattina la delegazione cinese ha visitato l'istituto Spallanzani. È stato un momento per fare il punto sui protocolli messi in campo per contrastare la diffusione del virus. Uno dei medici cinesi ha evidenziato come “ l'Italia stia facendo un ottimo lavoro e abbiamo potuto con i nostri occhi vedere le condizioni della coppia di turisti cinesi guariti e ne siamo molto contenti ".

La delegazione ha sottolineato " l'importanza di inquadrare prima possibile i casi positivi di Covic-19, curarli " e " la necessità di attuare sempre il prima possibile le misure di quarantena per fermare i contagi ". Un medico ha spiegato che queste sono le misure adottate dalla Cina “ e non le abbiamo inventate noi ma vengono usate a livello internazionale nei casi di infezione ".

Intanto sono 315 i pazienti dimessi dal nosocomio romano che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus. Il bollettino dell'ospedale spiega che a questa mattina sono 26 le persone dimesse e trasgerite a casa o in altre strutture.

In generale nel Lazio sono 277 i casi positivi al Covid-19 registrati, in base ai dati aggiornati a ieri sera. Di questi, 96 sono in isolamento domiciliare, 122 sono ricoverati non in terapia intensiva, 24 in terapia intensiva, 11 morti e 24 sono le persone guarite.