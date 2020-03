Organizzarono una festa all'Umberto I: ora i medici rischiano il posto

I medici che organizzarono la festa-focolaio presso il policlinico Umberto I rischiano fino alla perdita del posto di lavoro. Ci riferiamo ai 9 sanitari risultati positivi al coronavirus. Alla loro punizione dovrà pensare la commissione disciplinare. Come leggiamo dal Messaggero, la commissione ha cinque giorni di tempo per decidere il destino dei 9 professionisti contagiati. Gli oncologi in questione avevano partecipato ad un brindisi in reparto, per festeggiare una specializzanda che aveva terminato gli studi. Tra i 9 medici risultano esserci anche degli specializzandi. Effettivamente, le indagini hanno accertato come l'unica opportunità di contatto che giustificasse il contagio fosse proprio l'incontro nel corso del party, assolutamente non autorizzato dalla direzione della struttura.

Il dg Vincenzo Pannella ne è certo di ciò ed ha biasimato duramente (definendolo "gravissimo") il comportamento scellerato dei diretti interessati. Il licenziamento è, tuttavia, la punizione più dura rispetto ad alternative quali la censura o la più classica sospensione dal servizio, per tempi più o meno lunghi. Ad ogni modo, a causa della carenza di personale malato (o in quarantena) è stata disposta la chiusura dei ricoveri nella oncologia B per un periodo di tempo, al momento, imprecisato. I pazienti sono stati dimessi, oppure trasferiti in altri reparti medici. Gli aggiornamenti non finiscono qui. Ci sarebbe la presenza di casi positivi anche in reumatologia, reparto adiacente ad oncologia. La preoccupazione da parte di medici, infermieri e operatori sanitari aumenta.

