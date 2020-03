Coronavirus, al Sant'Andrea di Roma i medici dormono per terra

Materassi stesi a terra tra scarpe e ciabatte, cuscini con il rivestimento in pelle strappato, presi da chissà quale sala d’attesa. Sopra ad una brandina invece, si vedono un mucchio di lenzuola e teli appallottolati. Sembra una delle tante favelas della Capitale ed invece siamo nel reparto di un policlinico universitario. Uno dei tanti ospedali del Lazio che in queste ore sono impegnati a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

È su questi giacigli improvvisati, in condizioni igieniche a dir poco discutibili, che i medici del Sant’Andrea, azienda ospedaliera della zona nord di Roma, sono costretti a trovare ristoro in queste giornate critiche. A denunciare la situazione è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini. "Brande di fortuna, materassi a terra, cuscini rimediati nei salottini di attesa, letti non rifatti, condizioni igieniche pietose, questo è il vergognoso trattamento riservato ai medici specializzandi che con straordinario spirito di sacrificio ed abnegazione stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus" , attacca l'esponente del partito di Giorgia Meloni.

"È inconcepibile – osserva - che ci siano così gravi carenze organizzative in questa fase di grande pressione su medici e personale sanitario, da parte di un’azienda sanitaria che è polo universitario" . Proprio al Sant’Andrea martedì scorso è stata attivata una unità dedicata proprio ai pazienti affetti da Covid-19. "Dal giorno dell'apertura abbiamo intubato tre persone, oggi mi riferiscono di un arrivo all'incirca ogni 15 minuti con dispnea" , aveva detto mercoledì all’Adnkronos un medico anestesista e rianimatore in forze nello stesso ospedale. " La tenda della Protezione Civile, dove i pazienti attendono di fare il tampone dopo i primi accertamenti nel triage del pronto soccorso - aveva aggiunto - è già piena" .

L’esponente di Fratelli d’Italia punta il dito contro i vertici della struttura: "Non appena saremo usciti dall’emergenza, il direttore generale sollevi i responsabili di questo scempio oppure rassegni lui stesso le dimissioni" . Intanto, sono anche gli infermieri del Lazio a dover affrontare ritmi serrati di lavoro in condizioni di disagio.