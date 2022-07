Fumogeni e lancio di bottigliette: il corteo dei tassisti

Fumogeni, lancio di bottigliette e slogan contro il governo, intenzionato a non stralciare il contestatissimo articolo 10 del ddl Concorrenza: così la protesta dei tassisti italiani a Roma, che ha avuto un forte seguito anche in altre città come Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Bologna e Genova, si è spinta fin sotto Palazzo Chigi, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Partito da piazza della Repubblica, il corteo ha sfilato per le vie della Capitale: in testa uno striscione recante la scritta "Tassisti italiani lavoratori del servizio pubblico" , un modo per mettere l'accento sul fulcro del problema che ha spinto i partecipanti a manifestare. Sempre in prima fila, apposto su un camion, un secondo striscione con l'immagine di un vecchio taxi giallo, rivolgendosi al quale i tassisti hanno intonato lo slogan "per te pronti a combattere contro i draghi" .

Giunti da tutto lo Stivale con lo scopo di difendere le loro licenze, i manifestanti sono arrivati fino a Santa Maria di Loreto, ma da lì alcuni di essi hanno tentato di andare oltre e forzare il blocco degli agenti per dirigersi verso palazzo Chigi. Ci sono stati momenti di tensione tra i tassisti e le forze dell'ordine, col lancio di bottigliette d'acqua e l'utilizzo di fumogeni poi scagliati verso piazza Colonna. I poliziotti hanno tentato in ogni modo di contenere l'avanzata dei manifestanti e impedire loro il raggiungimento della sede del governo e sono infine riusciti a respingerli fino a ricondurli dietro i cancelli di Galleria Alberto Sordi. Qui sono proseguiti i cori contro Uber e contro l'esecutivo, prima che la situazione tornasse alla normalità.

Le ragioni

"Le due giornate di fermo sono confermate e inevitabili, in quanto, al momento, il futuro di migliaia di famiglie è fortemente a rischio" , ha dichiarato ieri Fit Cisl annunciando i giorni di protesta. Obiettivo è lo stralcio dell'art.10 del ddl Concorrenza, vale a dire quello "che delega al Governo una Legge per riformare il settore del Tpl non di linea, senza alcuna garanzia di tutela degli operatori e della qualità ed efficienza del servizio rivolto agli utenti" . "La riscrittura del testo dell'articolo 10, che dovrebbe intercettare parte delle norme attese da tre anni per la regolamentazione del settore, necessita della massima collaborazione tra tutte le parti interessate e anche noi, come sindacato coinvolto nella discussione, non ci sottrarremo" , ha proseguito Fit Cisl.

Già nella giornata di ieri, tuttavia, il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova aveva chiuso la porta alla cancellazione del tanto contestato passo del ddl Concorrenza. "Il governo non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10, ma è disponibile a portare avanti il confronto per chiarire meglio e puntualizzare" , ha dichiarato a Radio 1 Bellanova, nella speranza di riuscire a far rinviare gli scioperi e le manifestazioni in previsione oggi e domani.