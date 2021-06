Il duplice omicidio, poi ruba un'auto e investe i ciclisti

Un duplice omicidio alle porte di Roma, a Trevignano Romano, dove due donne sono state trovate prive di vita. Le vittime hanno 65 e 76 anni. E si tratta presumibilmente della madre e della vicina di casa dell’omicida che, dopo averle uccise si è dato alla fuga a bordo di un’auto rubata investendo un gruppo di ciclisti.

Il duplice omicidio al culmine di una lite

Il delitto è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, domenica 6 giugno, in via di Vigna Rosa 11. I carabinieri della Compagnia di Bracciano sono intervenuti e hanno fermato il presunto colpevole, un 34enne disoccupato, con precedenti penali e tossicodipendente. Secondo quanto emerso sarebbe il figlio della 65enne rinvenuta cadavere. Una volta catturato, l’uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Bracciano per essere sottoposto a Tso, il Trattamento sanitario obbligatorio, dove è ora piantonato dai militari. Sulla scena del duplice omicidio è arrivato anche il medico legale. Sul posto sono ancora in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. L’arma usata per compiere il delitto sarebbe un pezzo di legno, molto simile a una lancia rudimentale, con il quale l’omicida ha prima trafitto la madre e successivamente la vicina di casa. Ancora sconosciuta la motivazione che può aver dato origine alla furia omicida.

Ha ucciso madre e vicina

Da quanto appreso l’uomo soffrirebbe di problemi di tossicodipendenza. Dopo aver ucciso la madre e la vicina, il 34enne si è dato alla fuga a bordo di un'auto rubata e, secondo quanto riferito da un testimone, avrebbe anche investito un gruppo di ciclisti. Fortunatamente però non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli sportivi incontrati sul suo cammino. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una violenta discussione, nel corso della quale l'uomo avrebbe trafitto e ucciso la madre utilizzando un corpo contundente. A soccorrere la donna, dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento, è intervenuta la vicina di casa, una donna di 76 anni, uccisa anche lei dal 34enne. Una volta partita la segnalazione del duplice omicidio, i carabinieri della Compagnia di Bracciano sono giunti sul posto dove hanno trovato i corpi senza vita delle due anziane signore. Nell’appartamento dove si è verificato il duplice delitto viveva la 65enne con il figlio fermato dai militari. Proseguono le indagini per cercare di capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Appena sarà possibile l’uomo verrà probabilmente interrogato dagli investigatori, così come i conoscenti delle vittime.

