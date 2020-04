Elaboratori rotti e divelti: sabotato il laboratorio per i test Covid

Doveva entrare in funzione oggi il nuovo laboratorio allestito dalla Regione Lazio nell’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma per esaminare i test dei casi sospetti di Covid-19. Invece, stamattina il computer collegato al macchinario che serve a decifrare le analisi molecolari ha dato forfait. Non un guasto ma una manomissione. Hard disk e cavi di accensione sono stati sottratti, probabilmente la scorsa notte, da mani ignote. Il pc non si è acceso e così l’apertura del nuovo presidio per individuare la presenza dell’agente patogeno del coronavirus è slittata a domani.

Il laboratorio del reparto di microbiologia aprirà i battenti giovedì alle 15. "L'atto criminale ha dunque solo colpevolmente rallentato l'avvio delle attività previsto per oggi" , fa sapere la direzione del nosocomio romano. Non si è trattato di un incidente ma di un’azione organizzata anche per l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. "Al San Camillo c'è stato un sabotaggio con la demolizione degli elaboratori, rotti e divelti" , ha chiarito in un punto stampa sull’emergenza. "Hanno danneggiato l'elaboratore che doveva essere il cuore del laboratorio" , ha aggiunto l’assessore esprimendo "rabbia e rammarico" perché il laboratorio sarebbe dovuto partire oggi con i primi 300 test.

Sulla vicenda ora indagano i carabinieri giunti sul posto per i rilievi. "Spero che possano velocemente risalire sia alla cause che ai responsabili, i colpevoli dovranno essere puniti" , chiede l’assessore. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che da poco ha sconfitto il virus, nella stessa conferenza stampa, ha parlato di episodio "gravissimo", augurandosi che "presto siano individuati i responsabili" .

A condannare l’accaduto è stata anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet: "Ieri notte all'ospedale San Camillo di Roma hanno tagliato cavi e danneggiato computer nel laboratorio per test Covid-19" . "Una settimana fa attacco hacker allo Spallanzani" , ricorda poi la Raggi chiedendo di fare "chiarezza su questi gravissimi atti di sabotaggio" . È stato sempre l’assessore d’Amato a rendere noto che la scorsa settimana sarebbe stato sventato un hackeraggio contro i sistemi dello Spallanzani.

"Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo" , ha confermato l’assessore mentre la procura di Roma ha già aperto un fascicolo per "reati informatici" , tra cui quello di "accesso abusivo a sistema informatico". Intanto, nella regione frenano i nuovi positivi con un "trend in decrescita per la prima volta sotto il 6%" . "Le misure messe in atto per contrastare il virus stanno dando i risultati sperati, ma non dobbiamo mollare la guardia, obiettivo è raggiungere il coefficiente di sviluppo R0" , sottolinea lo stesso assessore.

Ad oggi sono 2758 gli attuali casi positivi, con circa la metà dei contagiati ospedalizzati, 1.308, di cui 177 in terapia intensiva. Sempre secondo i dati diffusi dalla Regione Lazio sono 169 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza e 337 quelle guarite.