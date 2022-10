Ferita da un cinghiale mentre è in strada con i cani

Paura a Roma, a Colle Salario, dove verso le 16 di martedì pomeriggio una donna di 50 anni è stata attaccata e ferita da un cinghiale mentre stava camminando con i suoi cani. Dopo essere caduta a terra e aver sbattuto la testa è stata aggredita dall’ungulato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i residenti del quartiere in cui è avvenuto il fatto avrebbero più volte denunciato il pericolo. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’animale ha puntato la poveretta alla gola, procurandole una ferita. Fortunatamente delle persone hanno sentito le urla della donna e sono accorse in suo aiuto.

Aggredita da mamma cinghiale

Un negoziante ha raccontato che l’aggressione si è verificata proprio nel punto della strada in cui vi sono circa una decina di cassonetti dell’Ama per raccogliere i rifiuti, un luogo dove gli ungulati si recano in cerca di cibo : “La signora stava portando a spasso i suoi cani, la mamma cinghiale era insieme ai cuccioli e si è scaraventata contro i cani e poi contro la donna”. La 50enne sarebbe rimasta ferita proprio nel tentativo di salvare i suoi cani, che dopo l’attacco sono fuggiti.

Altre persone presenti hanno affermato che poi l’ungulato ha cercato di colpire la vittima, caduta a terra, alla gola. Una volta in piedi, anche se ferita, ha tentato di riprendere i suoi cani, mentre alcuni passanti stavano accorrendo in suo soccorso. Poco dopo sono giunte sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, la polizia e un'ambulanza. La 50enne è stata quindi soccorsa dal personale sanitario che ha deciso di trasferirla in codice giallo all'ospedale Pertini con un trauma cranico.

Era già a terra

Secondo quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, la donna sarebbe forse caduta prima di essere aggredita dal cinghiale. In seguito i cani della vittima sono stati recuperati e consegnati ai parenti della donna. Di mamma cinghiale e dei suoi cuccioli si sono invece perse le tracce. Un commerciante, anche lui possessore di un cane, ha asserito di averli visti in via San Leo. L’uomo ha anche confermato che ormai è diventato molto pericoloso passeggiare nel quartiere.

“Da tempo è stata denunciata alle istituzioni la presenza di cinghiali, provengono dal vicino parco delle Sabine e dal viadotto dei Presidenti. Dovrebbero quantomeno recintare le aree verdi per impedire che gli ungulati arrivino in strada”, ha raccontato Lucio Parlavecchio del gruppo Facebook Reporter-Montesacro. I residenti del quartiere hanno parlato di emergenza e di situazione fuori controllo. “C'è chi a Serpentara dalle finestre ha provato a colpire i cinghiali sparando con un fucile ad aria compressa”, ha spiegato Parlavecchio. Qualche mese fa dei cittadini avevano anche lanciato dei petardi per cercare di allontanare un branco di ungulati che era entrato all’interno di un giardino condominiale poco lontano da viale Lina Cavalieri, seminando il panico.

Petardi e fucili contro gli ungulati

Marta Marziali, consigliera e capogruppo Italia Viva nel III Municipio, sottolinea che “l’'emergenza è serissima, ci sono palazzi assediati, c'è stato addirittura qualcuno che ha sparato con fucili ad aria compressa, qualche tempo fa un cane è stato ferito gravemente ed è stato sottoposto a intervento chirurgico e i padroni non sanno a chi presentare la denuncia. La Regione da tempo doveva intervenire, prendere una decisione su una campagna di sterilizzazione di massa o sul trasferimento. La gente è sequestrata in casa e anche a me, mesi fa, è accaduto di restare intrappolata nel parco Labia, minacciata da un cinghiale”.

