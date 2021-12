Fiamme nella caserma dei carabinieri, un militare ferito

All'interno di un locale della caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto di Roma, in via di Tor di Quinto, nella tarda mattinata è scoppiato un incendio. Un carabiniere è rimasto ferito, anche se non in modo grave: è stato portato all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto alle 12.25 sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a spegnere le fiamme. Il fumo nero si è alzato nel cielo, visibile anche da lontano. L'incendio è divampato intorno alle 12.

Quella di Tor di Quinto è una caserma molto importante, con circa quattromila persone presenti ogni giorno, tra uffici, comandi e la sede scuola nazionale selezione e reclutamento.

Da Twitter

Ancora ignote le cause del rogo, anche se il sospetto è che possa essere scoppiato per una stufetta utilizzata in uno dei locali degli alloggi dell’VIII Reggimento. In un secondo momento le fiamme hanno investito due piani dell'edificio.

L'allarme è stato lanciato da alcuni carabinieri che hanno notato le fiamme, ma numerose chiamate ai vigili del fuoco sono partite anche dai residenti nella zona. Nei momenti più concitati si sono viste scene drammatiche: un carabiniere i fatti, per mettersi in salvo, si è calato dalla finestra della caserma.