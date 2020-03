Picchiata e violentata dal figlio: l'orrore del 38enne sulla madre

Terribile storia quella di una donna di 57 anni violentata e maltrattata dal proprio figlio, un 38enne alcolizzato. La madre, soccorsa in mezzo alla strada da alcuni passanti, è stata accompagnata al pronto soccorso in gravi condizioni. I medici hanno però ritenuto opportuno trasferirla in una struttura ospedaliera più grande. Si trova adesso ricoverata all’ospedale di Tivoli. Le forze dell’ordine che hanno ascoltato il suo racconto e hanno poi arrestato l’uomo, stanno ora indagando anche sui servizi sociali che conoscevano l’aggressore da molto tempo. Il figlio infatti era già stato denunciato in passato dalla donna stessa, per comportamenti violenti avuti nei suoi confronti. In diverse occasioni l’uomo aveva anche pestato selvaggiamente la sua vittima. La mamma però, mossa da compassione e amore materno, aveva subito dopo deciso di ritirare la denuncia.

Il figlio l'ha violentata

L’ultimo grave fatto è avvenuto nella notte tra domenica 1° marzo e lunedì 2. La 57enne sarebbe stata abusata sessualmente dal giovane che era in quel momento sotto i fumi dell’alcol. La violenza è avvenuta nella sua abitazione, a Subiaco, comune in provincia di Roma. Quando la vittima è riuscita a uscire dall’appartamento e a raggiungere la strada sottostante, è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri che, dopo aver chiamato il 118, si sono diretti nella casa, dove hanno trovato il figlio ancora ubriaco, e lo hanno arrestato. Il 38enne, alcolizzato e particolarmente violento, è risultato un soggetto già ben noto ai servizi sociali che lo stavano seguendo da diverso tempo. La madre infatti aveva già in passato denunciato il ragazzo.

I servizi sociali sapevano tutto

Compito dei militari sarà anche quello di capire se qualcuno abbia sottovalutato la pericolosità dei suoi comportamenti o se, al contrario, fosse già stato segnalato alle autorità di competenza. La vittima in un primo momento era stata portata in un pronto soccorso locale ma, considerate le sue gravi condizioni, i medici hanno ritenuto opportuno trasferirla all’ospedale di Tivoli, dove è poi stata ricoverata. I dottori che l’hanno visitata hanno riscontrato segni evidenti di una violenza sessuale. Il 38enne al momento è stato rinchiuso in carcere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni, probabilmente, la mamma verrà ascoltata nuovamente dagli inquirenti.

Un altro episodio simile era avvenuto a febbraio a Nola, nel napoletano. Quella volta, fortunatamente, la violenza sessuale era stata evitata. Il figlio non era riuscito ad abusare della madre, di origini rumene. Il 29enne aveva però picchiato violentemente la donna, prima di essere arrestato dalle forze dell'ordine.

