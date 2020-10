La furia dell'immigrato: distrugge più di 50 auto

Notte di follia in viale dei Colli Albani a Roma. Per motivi ancora da chiarire un 41enne egiziano armato di spranga di ferro ha devastato 56 auto parcheggiate nella zona a sud della Capitale. L’immigrato si è accanito indistintamente su carrozzeria, finestrini e parabrezza delle vetture: nel suo raid lo straniero, risultato in seguito essere senza precedenti di polizia, è riuscito a provocato danni per migliaia di euro.

Tutto è accaduto improvvisamente. Il forte rumore dei colpi alle carrozzerie e quello dei vetri infranti ha rimbombato nel silenzio della notte romana facendo svegliare numerosi cittadini che, affacciati alle finestre delle proprie abitazioni, sono stati costretti ad assistere impotenti alla furia devastatrice dell’extracomunitario. In un video girato dall'abitazione di un residente della zona si vede l'uomo accanirsi una a una sulle macchine parcheggiate tra le urla delle persone affacciate alle finestre. Qualcuno, con grande coraggio, è sceso in strada per provare, senza successo, a calmare l’immigrato. L’uomo, infatti, completamente fuori di sé con la stessa spranga con cui colpiva le auto ha minacciato i cittadini intimando di allontanarsi.

Nel frattempo erano stati avvertiti anche i carabinieri. Solo all'arrivo dei militari dell'Arma della stazione Roma Tuscolana il 41enne si è calmato, ha posato in terra la spranga, ha alzato le mani e senza opporre resistenza si è lasciato ammanettare. Ma la tensione n on si è allentata. Alcuni cittadani arrabbiati hanno provato a scagliarsi contro il responsabile dell’atto vandalico chiedendo alle forze dell’ordine di lasciarlo "alle loro mani".

L’extracomunitario è stato immediatamente portato alla caserma dei carabinieri di Roma Piazza Dante e poi dichiarato in stato di arresto con le accuse di danneggiamento aggravato e minacce aggravate. Resta da accertare cosa abbia spinto l’egiziano a danneggiare le auto: lo stesso, infatti, non ha saputo dare indicazioni agli investigatori dell'Arma per il suo gesto.

Al momento del fermo lo straniero non è risultato alterato dall'uso di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti. Quando il peggio era passato in viale dei Colli Albani era rimasta una lunga scia di vetri rotti e auto danneggiate, simbolo della follia dell’egiziano.