Allarme nelle scuole di Roma: ecco l'ultima moda del momento

Una nuova e pericolosa moda preoccupa i genitori dei giovanissimi della Capitale: alcune bombolette di protossito d'azoto, meglio conosciuto con il nome di gas esilarante, sono state trovate nei pressi della scuola "Casa dei Bambini" di Forte Antenne, in piena Villa Ada. Si tratta di una sostanza chimica molto pericolosa per la salute che molti minorenni sono soliti "respirare" per sballarsi: l'effetto dura pochi minuti ma è immediato e provoca un leggero stordimento ed euforia (nei casi migliori) ma può portare a svenimento, un calo della pressione del sangue e nei casi estremi addirittura alla morte.

Le segnalazioni in rete

Il tam tam è stato lanciato da alcune mamme su Facebook dopo la scoperta avvenuta accompagnando o riprendendo i figli da scuola. " Cosa sono queste bombolette? Ne ho trovate tantissime vicino alla scuola di mia figlia ", scrive preoccupata una madre come viene riportato dal Messaggero. La preoccupazione nasce dalla facilità con cui si possono reperire queste bombolette: costano soltanto un euro e si possono acquistare al supermercato ma si trovano anche online. Il loro utilizzo primario, in realtà, serve a gonfiare le camere d'aria delle ruote delle biciclette o per la panna montata, le segnalazioni arrivano anche da altre scuole della Capitale.

Cos'è il protossido di azoto

L'ossido di diazoto è conosciuto anche come "ossido nitroso" o protossido di azoto che, in condizioni naturali, è gas che non ha odore o colore e non è infiammabile. Il suo soprannome "esilarante" è dovuto agli effetti di euforia che provoca in chi lo assume. Oltre agli impieghi sopra menzionati, è utilizzato soprattutto in campo medico per anestesie o come analgesico. Se viene immesso in abbondanti quantità sull'atmosfera, però, è un potente gas serra e inquinante. Sembra che questa moda tra i giovanissimi di età compresa fra 13 e 17 anni provenga dall'Inghilterra dove è considerata una delle droghe più utilizzate.

"Fenomeno diffuso"