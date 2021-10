Gualtieri parte con una promessa: "Città ripulita entro Natale"

Appena eletto sindaco Roberto Gualtieri si gioca la sua prima promessa: "Ripuliremo Roma entro Natale". L'ha annunciato durante un forum ospitato dal quotidiano la Repubblica.

"Ho iniziato a lavorare dal primo minuto su questo dossier - spiega il primo cittadino - Oggi (ieri,ndr ) abbiamo incontrato i vertici di Ama e stiamo programmando la pulizia straordinaria di Roma. Pensiamo di farcela per Natale, forse prima se riusciremo a essere rapidi. Rimuoveremo i cumuli di rifiuti, spazzeremo e puliremo le strade, sfalceremo l'erba e puliremo le caditoie. Il perno sarà Ama, ma ci saranno supporti esterni", ha detto Gualtieri.

Un impegno importante, visto lo stato di grave degrado in cui versa la Capitale. Pulire le strade e rimuovere i rifiuti è fondamentale. Oseremo dire che è l'abc in un paese civile. Poi, ovviamente, si tratterà di mantenere la città pulita.