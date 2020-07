Dopo i roghi arriva il bonus per i rom, 10mila euro a chi lascia il campo

L’obiettivo del Campidoglio è quello di liberare l’area F del campo nomadi di Castel Romano entro il prossimo settembre. Per questo la sindaca Virginia Raggi è disposta a spendere fino a 10mila euro a famiglia. Sono 28 quelle che occupano container e roulotte nella parte più disagiata dell’accampamento. Una baraccopoli problematica, salita più volte all’onore delle cronache per delinquenza e roghi tossici.

Almeno sessanta quelli divampati dall’inizio del 2020. Il più grave è stato ripreso in diretta lo scorso 23 giugno dalle telecamere della trasmissione Mediaset Le Iene. La Asl Roma 2 e l’Arpa qualche giorno dopo avevano certificato l’assenza delle condizioni igienico-sanitarie adatte per sopravvivere: nell’insediamento, dove vivono anche tantissimi bambini, manca addirittura l’acqua corrente. Qualche settimana più tardi, con le stesse motivazioni, è arrivato il sequestro preventivo del campo che si trova all’interno della riserva naturale protetta di Decima Malafede per "rifiuto di atti d’ufficio e reati ambientali".

Nel decreto di sequestro stilato dal gip Francesca Ciranna, si parla di "aree completamente invase di rifiuti di qualsiasi natura e tipologia", "carcasse di auto bruciate in stato di abbandono, presenza di carogne di topi, cavi volanti di natura non determinata, costruzioni pericolanti e sistemi di smaltimento dei liquami in completo stato di disuso e abbandono". Condizioni precarie che costituiscono “un pericolo per la salute degli occupanti”. Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo verso lo smantellamento delle baracche.

Ma la strada verso la scadenza del dieci settembre resta in salita. Secondo quanto riferito al Messaggero dal presidente dell’Associazione 21 Luglio, Carlo Stasolla, l’amministrazione, con l’obiettivo di incentivare la fuoriuscita dal campo, avrebbe proposto agli abitanti della zona più critica un bonus di 10mila euro all’anno per cercare una casa in affitto. Ma i rom sono scettici. I contratti dovrebbero essere sottoscritti nelle prossime settimane, nel clou delle ferie agostane. E poi, sottolinea Stasolla, nessuno vorrà affittare casa sua a chi non ha un lavoro.

Senza contare che molti degli inquilini hanno anche trascorsi turbolenti con la giustizia. Soltanto la scorsa settimana gli uomini della Polizia Locale hanno rinvenuto nella roulotte di una 27enne rom diversi cellulari, articoli elettronici, vestiti e borse griffate. Un vero e proprio tesoretto, frutto di decine di furti ai danni dei bagnanti che popolano il litorale romano. E poi molti dei rom, si legge sempre sul quotidiano di via del Tritone, sono in attesa di una casa popolare. In questo senso, la sottoscrizione di un contratto d’affitto li escluderebbe di fatto dalle graduatorie e molti non vogliono rinunciare a questa opportunità.