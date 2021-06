Turbo-centrodestra: ecco il sondaggio su Roma. Pd e 5s nei guai

La corsa per il Campidoglio è già entrata nel vivo e la competizione tra i suoi concorrenti è altissima. Un sondaggio Swg commissionato da Azione! (partito di Carlo Calenda) e pubblicato dal Corriere della sera riporta le attuali intenzioni di voto degli elettori di Roma, che hanno dimostrato di avere una preferenza per il candidato sindaco del centrodestra. Un risultato in linea con le rilevazioni effettuate nei giorni scorsi, che dimostra la voglia della Capitale di cambiare amministrazione dopo troppi anni di deriva e di problemi. Infatti, al momento Enrico Michetti otterrebbe tra il 30 e il 34 per cento, un risultato molto buono per la coalizione, che fa ben sperare per le prossime amministrative.

Dietro l'avvocato e professore, nel sondaggio Swg si trova Roberto Gualtieri. L'ex ministro dell'Economia del centrosinistra, che si è scagliato contro Matteo Salvini in diretta televisiva, ora viaggia su percentuali di preferenza comprese tra il 27 e il 32 percento. Terzo nelle preferenze dei romani, invece, c'è Carlo Calenda che per Swg ha una forbice di preferenze compresa tra il 20 e il 24 percento. Molto più distante rispetto a Michetti e Gualtieri c'è Virginia Raggi, visto che nell'ultimo sondaggio ha raccolto solo tra il 13 e il 17 percento delle preferenze dei romani. Un risultato non lusinghiero per il sindaco uscente, che nel corso del suo mandato non è riuscita a conquistare il cuore dei suoi concittadini, che infatti ora vorrebbero un altro inquilino in Campidoglio.

Le preferenze per i singoli candidati, con Enrico Michetti in netto vantaggio sui suoi concorrenti, si riflettono nell'indagine statistica condotta sulle preferente per i partiti. Il centrodestra, infatti, è la forza politica maggiormente apprezzata a Roma, con il 35,5% dei romani che ha espresso l'intenzione di votarla. Quasi 3 punti percentuali in più rispetto alle preferenze dichiarate per il centrosinistra, attualmente fermo al 32,6% nel sondaggio Swg. Decisamente più distante rispetto alle due grandi coalizioni c'è Carlo Calenda, con il 15,2 percento delle preferenze. Poco più rispetto a quelle che vengono oggi attribuite al Movimento 5 Stelle, che non va oltre il 14,2%.

Stando al quadro dipinto da Swg, attualmente al ballottaggio andrebbero Michetti e Gualtieri. Ma le proiezioni Swg commissionate da Azione! analizzano il caso in cui tutti i candidati arrivino al ballottaggio. In quel caso sarebbe Carlo Calenda a vincere. Nel sondaggio Swg, infatti, si ipotizza che nello scontro tra Calenda e Gualtieri, il primo vinca con tre punti di vantaggio (52 a 49); se si dovesse arrivare allo scontro tra Calenda e Michetti la forbice sarebbe di sei punti (53 a 47) e addirittura ci sarebbe un divario di 38 punti tra Calenda e Raggi (69 a 31).