Dopo i topi e i cinghiali, pure le capre: il degrado dilaga a Roma

Anche gli ovini diventano protagonisti delle vie di Roma: dopo cinghiali, topi, cavalli e volpi, arriva infatti il momento delle capre.

Come documentato in video da una cittadina romana residente nei pressi della zona in cui si è verificato l'episodio, vale a dire via Sarzana in direzione Monte Cucco, al Trullo, un gregge composto da alcuni esemplari si è riversato in strada. "Sono anche creative" , ha commentato ironicamente la donna, Federica Ieritano, nel post lasciato sul proprio profilo personale Facebook, "Non arrivano dove vorrebbero, No problem! Creano una scaletta...".

Una delle capre, come si vede chiaramente nel filmato, sfrutta infatti il tettuccio di una Panda di colore blu elettrico posteggiata su un marciapiede lungo la carreggiata per raggiungere e mangiare le foglie di un albero. La presenza degli ovini in strada nella zona in cui si è registrato l'episodio, come riferito da alcuni residenti, non è comunque una novità assoluta.

I casi di presenza di animali selvatici per le vie della Capitale continuano, tuttavia, a moltiplicarsi e creano più di qualche malumore tra i cittadini, specie quando si registrano dei casi di aggressione. Il degrado a Roma ha raggiunto un livello tale che richieste di interventi urgenti per la presenza di topi arrivano a cadenza quotidiana alle aziende che forniscono servizi di disinfestazione, purtroppo anche all'interno di strutture ospedaliere.