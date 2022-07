Incidente sul raccordo: il 22enne rom muore alla guida della supercar

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove a perdere la vita è stato un giovane di ventidue anni. Rimasti feriti, invece, l'amico che si trovava con lui e una ragazza incinta.

I fatti si sono verificati lunedì notte, intorno alle 23:50, sul Gra, all'altezza della Circonvallazione Orientale e a poca distanza dall'area di servizio Casilina est. L'auto, un'Audi R8 lanciata a tutta velocità, si è schiantata contro il guardrail, lasciando poche speranze al guidatore. Intorno alle ore 23, stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'Audi R8 coupé è andata fuori controllo, ma non si conoscono le cause e niente viene escluso, neppure l'ipotesi speronamento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con le ambulanze. Ad occuparsi del recupero dei giovani, estratti dall'auto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con i colleghi della squadra di Frascati. Non c'è stato però nulla da fare per il giovane che si trovava alla guida della vettura, vale a dire il ventiduenne di origini rom ma residente ad Aprilia Orsus Brischetto. Ferito gravemente, è deceduto poco dopo aver raggiunto in ambulanza il policlinico Tor Vergata.

A riportare serie lesioni anche il ventenne Nicholas Calì, anch'egli di origini rom e residente ad Aprilia. Trasportato al pronto soccorso del policlinico Casilino per ricevere immediate cure mediche, non si trova in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della ragazza che si trovava a bordo della R8, risultata essere anche incinta. Accompagnata al Policlinico Umberto I in codice giallo è stata poi dimessa dai medici.

Gli uomini della polizia stradale stanno ora indagando per risalire alle dinamiche del mortale incidente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza a disposizione sono state acquisite e i rilievi sul tratto di strada già eseguiti. La vettura, ovviamente, è stata sequestrata. Purtroppo non sono risultati testimoni in grado di riferire preziosi dettagli e, appena possibile, gli inquirenti ascolteranno Calì e la ragazza.

In merito al caso sono stati informati anche gli agenti della Squadra Mobile e del distretto Casilino dal momento che Brischetto e Calì sono nomi noti alle forze dell'ordine, sia al Gico che alla Guardia di finanza. Ci sarebbero infatti dei rapporti con una fitta rete connessa al traffico di sostanze stupefacenti. Fra gli intermediari, che si occupavano di rifornire le piazze, alcuni esponenti della famiglia Brischetto e della famiglia Calì.