"Basta con schiamazzi" E tunisino col machete accoltella un birraio

Scene da far west ieri all’Appio Latino. È una serata come tante. Alcuni ragazzi si ritrovano in una birreria del quartiere. Ridono, scherzano, parlano a voce alta, forse entusiasmati dal ritorno alla normalità dopo mesi di lockdown. Le voci risuonano tra i palazzi di via Lusitania, una stradina a ridosso di Porta Metronia. Siamo a due passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, nel cuore di Roma.

Ma a qualcuno, evidentemente, la ripresa della vecchia routine non è andata a genio. Gli schiamazzi non hanno fatto chiudere occhio ad un 36enne tunisino che per questo, ieri sera, ha atteso che gli ultimi clienti si salutassero e si allontanassero dal locale per consumare la sua vendetta. Una volta accertatosi che il proprietario fosse rimasto solo, l’uomo, che abita nelle vicinanze del locale, si è scagliato contro di lui aggredendolo proprio mentre stava abbassando la serranda, prima a parole e poi con un machete ferendolo ad un braccio.

Il colpo è arrivato dopo una sequela di insulti e minacce. Il proprietario del pub, sotto choc, ha quindi chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto poco dopo assieme ad un’ambulanza. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari. Per fortuna la ferita, provocata dal lungo coltello impugnato dall’aggressore, non ha provocato danni gravi e per il proprietario della birreria non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Alla base del gesto, avrebbe raccontato il tunisino ai militari, l’esasperazione "per il vociare dei clienti" . Da tempo, ha assicurato loro, "era costretto a subire gli schiamazzi dei clienti del locale fino a tarda notte che non gli consentivano di riposare" . Circostanza che lo avrebbe spinto a "farsi giustizia da solo" . I carabinieri l’hanno trovato all’interno del suo appartamento, in un condominio poco distante dal pub, dove ha fatto ritorno come se nulla fosse dopo aver aggredito e ferito il proprietario del locale.

È qui che i carabinieri hanno ritrovato la lama affilata di una trentina di centimetri con il manico in legno, con la quale è stato sferrato l’attacco. Il machete è stato sequestrato dagli agenti, mentre lo straniero, che risulta essere incensurato, è stato denunciato a piede libero per "porto ingiustificato di arma, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata" .

È l’ennesima notte di follia nelle strade della Capitale. L’aggressione arriva dopo una serie di risse in diversi quartieri di Roma: dal Trieste, dove due 19enni sono stati assaliti da un gruppo di coetanei, a Centocelle, quartiere della periferia Est della città dove è scoppiata una violenta zuffa tra quattro persone, due romani e due ecuadoriani.