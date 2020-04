Infermiere rischia il posto di lavoro: "Ci chiamano eroi ma poi ci mandano a casa"

"Siamo stanchi della propaganda, non abbiamo bisogno di ringraziamenti ma di certezze". Igor Vannoli, 42 anni, si prepara per il turno di notte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Covid-19 Santa Maria Goretti di Latina. È uno degli eroi di questa emergenza. È uno di quelli che mettono i cerotti sul viso per evitare che la mascherina gli laceri la carne. Igor è un infermiere che segue i pazienti intubati. Sospesi tra la vita e la morte. Ed è sospeso anche lui.

"Il 24 maggio mi mandano a casa", dice amareggiato. Perché al di là della retorica e delle belle parole, lui, è soltanto un precario. E non ci sono sforzi, sacrifici e rischi che lo possono riscattare. "Non vedo mia moglie e mio figlio da un mese, me ne sono andato via di casa - racconta - per metterli al riparo dai rischi connessi alla mia professione". Si è trasferito a casa di un collega, e la sua quotidianità è scandita da turni massacranti e paura. "Psicologicamente è un'esperienza devastante, nonostante i dispositivi di protezione individuale, il timore di esser contagiati ci accompagna sempre", spiega. E poi ci sono loro, i pazienti, assediati da un virus sconosciuto e insidioso. "Il cammino verso la guarigione è lungo e accidentato, il quadro clinico dei pazienti affetti da Covid è mutevole e da un momento all'altro può precipitare". Ma c'è anche chi si risveglia. E ogni anima strappata alle macchine è una conquista. "Quando svezziamo i pazienti dal ventilatore e cominciamo ad avere con loro un minimo di interazione è un'emozione indescrivibile, è il coronamento del nostro sacrificio, è il senso del nostro lavoro", racconta commosso.

Nonostante questo, il suo futuro è in bilico. "Ci chiamano eroi, ma per chi ci governa siamo soltanto dei numeri", denuncia. Non è il solo: "Siamo in trenta a rischiare il posto di lavoro". La notizia è arrivata lo scorso lunedì. "Dalla dirigenza ci hanno fatto sapere che non ci rinnoveranno il contratto, non c'è più possibilità di prorogarlo - spiega - perché abbiamo superato i trentasei mesi continuativi di lavoro nella stessa azienda pubblica". Quando Igor si è ritrovato a fronteggiare l'emergenza sanitaria non si aspettava certo una medaglia, ma neppure di perdere il posto. Ed è per questo che è allergico a encomi e ringraziamenti. "Sono solo chiacchiere, ipocrisie, ci chiamano eroi ma in realtà - sentenzia - siamo soltanto dei numeri". Uno vale uno. Igor verrà rimpiazzato da un nuovo collega, attinto da una graduatoria e proiettato in reparto senza un minimo di esperienza.

L'Italia è un Paese strano. È così che ripaga i suoi eroi. "Noi siamo una famiglia monoreddito, a casa guadagno solo io, se mi mandano a casa sarebbe una tragedia", spiega il quarantaduenne. "Mi appello al premier Giuseppe Conte e al governatore Zingaretti, se ci hanno veramente a cuore come dicono, dovrebbero intervenire disponendo una proroga del nostro contratto, questo - conclude - è il più bel ringraziamento che possiamo ricevere". Sulla questione è intervenuto anche Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera: "Cari Conte e Zingaretti - scrive - attivatevi immediatamente affinché questi eroi continuino a lavorare, si sono guadagnati sul campo la stabilizzazione".