Inseguimento da film in pieno centro: 20enne senza patente in manette

Un inseguimento da film, durato all'incirca 7 chilometri, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quello andato in scena ieri sera intorno alle 22. Secondo quanto riportato dal quotidiano online Roma Today una volante della polizia in servizio in piazza dei Cinquecento (vicino alla stazione Termini) ha fermato una Mercedes bianca per un semplice controllo di routine. Il giovane alla guida però anziché rispettare "l'alt" intimato dalle forze dell'ordine ha schiacciato il gas, eludendo il posto di blocco e tentando addirittura di investire uno degli agenti.

Qui ha avuto inizio l'inseguimento vero e proprio, con diverse macchine della polizia intervenute a supporto dei colleghi e tutte intente a inseguire il fuggitivo a sirene spiegate, stando ben attente al traffico e ai numerosi turisti che affollano abitualmente le zone centrali di Roma, in particolar modo nel fine settimana. Dopo aver superato a tutta velocità via del Tritone, lo spericolato guidatore della macchina tedesca si è diretto verso via della Vite, traversa della rinomatissima via del Corso. Proprio qua è finita la folla corsa del giovane, stretto senza via d'uscita da una macchina delle forze dell'ordine. Invitato a uscire dall'auto il giovane alla guida è stato identificato: si tratta di un 20enne romano, fuggito poiché sprovvisto della patente di guida.

A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che il 20enne avrebbe sottratto l'auto ai genitori di nascosto. Il giovane è stato portato al commissariato Trevi, dove per lui sono scattate le manette ai polsi: dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e guida senza patente, in attesa del processo per direttissima che dovrà convalidarne il fermo. Insieme a lui i poliziotti hanno rinvenuto all'interno dell'auto altri due ragazzi, i quali sono stati segnalati prontamente all'autorità giudiziaria.

