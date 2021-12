Provocazione sui social: concertone a Capodanno dei No vax

I no vax sono pronti ad assembrarsi in piazza del Popolo la sera di Capodanno. La locandina circola nelle chat e sui canali Telegram di chi il vaccino non ha intenzione di farselo. Proprio ora che manca solo una settimana all'inizio delle feste di Natale e l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ha dichiarato: " Parenti non vaccinati? Meglio non invitarli. Se proprio dovete, che almeno si presentino a tavola con il tampone ". Eppure, i no vax sembrano non essere minimamente intenzionati ad ascoltare l'assessore e anzi promettono " un Capodanno che nessuno potrà mai dimenticare ".

L'intenzione è di festeggiare, cantare, ballare e accendere i fuochi di mezzanotte, come riporta Repubblica, " in contemporanea al grido "No Green Pass" per lanciare un segnale al mondo intero: l'Italia non avrà nulla da festeggiare, sta ancora opponendosi a questa grande ingiustizia ". Questo è ciò che si legge nella locandina. I festeggiamenti no vax dovrebbero iniziare alle ore 23 della notte di San Silvestro, il 31 dicembre, a Roma, precisamente a Piazza del Popolo. Nulla di così diverso da ciò che accade praticamente tutti i sabati a Circo Massimo. Anche se delle differenze stavolta, annunciano, ci saranno. "I droni filmeranno dall'alto", anticipano i non vaccinati.

Il Lazio, a meno che non ci siano sorprese, queste festività le passerà in zona bianca. Necessario però è non abbassare la guardia in quanto i tamponi effettuati ieri all'aeroporto di Fiumicino hanno fatto saltare fuori tre casi di variante Omicron in ingresso provenienti da Bruxelles, Stati Uniti e Tanzania. Si deve assolutamente evitare l'effetto raddoppio che sta colpendo in queste ore il Regno Unito, proprio ieri ci sono stati 88mila nuovi casi. Per evitarlo, la Regione sta per rilasciare dei consigli su come passare le feste. Stando a quanto è possibile leggere vanno evitati i cenoni e i pranzi con troppe persone. Sconsigliato il mangiare con amici o parenti non vaccinati a meno che non sia "strettamente necessario". " In quel caso che almeno arrivino a tavola con un tampone negativo. Bisognerà sempre arieggiare le stanze in cui ci si riunisce. Ma l'invito è a festeggiare - spiega sempre D'Amato - in bolle negative, solo con persone vaccinate. Chi non lo ha già fatto, può vaccinarsi domenica 19. Ci sono ancora almeno 2.000 posti a disposizione. È il vaccino per il cenone? Sì ".

Continua nel frattempo la campagna vaccinale e fanno il loro esordio le cure con anticorpi monoclonali nei Covid hotel.