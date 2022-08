Litigano per i gatti: rissa in un condominio tra due novantenni a colpi di stampelle

È dovuta intervenire la polizia per sedare una rissa tra due 90enni di Roma. Le anziane donne, che abitano in un condominio di via Monte Massico al Tufello, rione a nord-est della Capitale, hanno litigato per futili motivi, arrivando a picchiarsi con le stampelle. I vicini di casa, preoccupati per le possibili conseguenze del feroce alterco, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I poliziotti hanno faticato molto prima di riuscire a calmare le due donne. Il motivo dell’animata discussione, poi degenerata, sarebbe da ricercare nell'azione molesta dei gatti dell’anziana del piano di sopra. La vicina si lamenta da tempo del fatto che gli animali imbrattano il pianerottolo e della noncuranza della padrona, la quale non pulisce gli escrementi dei mici.

“Non ce la faccio più in queste condizioni” , avrebbe confidato agli altri condomini che, come riporta il quotidiano Il Messaggero, hanno confermato alla polizia che le due 90enni litigano molto spesso per questo motivo. Mai, però, erano arrivate alle mani ed ecco perché gli abitanti del palazzo si sono spaventati e hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Nello stabile di via Monte Massico al Tufello, in ogni caso, i vicini di casa delle donne anziane si sono divisi nel giudicare il loro comportamento. Alcuni hanno difeso la proprietaria dei gatti, dicendo che i felini sono innocui e non danno fastidio a nessuno. Altri, invece, si sono schierati con la 90enne aggredita con la stampella, poiché gli animali invadono spesso uno spazio condiviso dai condomini e la proprietaria non riesce a tenerli a bada.

La vicenda, comunque, non ha avuto alcuna conseguenza. Le due anziane donne non hanno riportato ferite e i poliziotti, anche se a fatica, sono riusciti a farle riconciliare. Le 90enni, alla fine, hanno deciso entrambe di non sporgere denuncia, siglando di fatto una tregua che i vicini si augurano possa durare almeno per un po’.