L'ultimo disastro della Raggi: "Ha dato ai bambini 64 computer rotti"

Computer inadatti a un impiego operativo consegnati agli studenti romani bisognosi: questa l'assurda situazione che ha visto 64 pc essere destinati agli istituti scolastici per i bambini che ne sono sprovvisti a casa, al fine di consentire loro di seguire le lezioni a distanza in questa fase di emergenza. Ma il nobile gesto di Virginia Raggi non ha tenuto conto delle condizioni dell'attrezzatura: era sicura che tutto funzionasse regolarmente? Non ha avuto modo di controllare lo stato dei personal computer? Sta di fatto che i pc in questione farebbero parte di uno stock di materiale in via di dismissione e inutilizzabile in quanto privo di monitor, di cavi e di sistemi operativi. E come se non bastasse pare che qualche pezzo sia pure danneggiato.

Il caso è stato denunciato da Dino Bacchetti, capogruppo di Forza Italia del IV municipio di Roma: " Sono scatole vuote. Ecco il massimo risultato ottenuto con il massimo impegno dalla sindaca e dalla sua fotocopia in bianco e nero al municipio ". Il consigliere, in qualità di presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha preannunciato la convocazione di un'apposita seduta per verificare " questa grave inadempienza del Comune ". Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento dei forzisti di Roma Capitale: " La Raggi ha portato nel IV Municipio dei computer inutilizzabili. La sto denunciando alla Procura per questa vergognosa iniziativa. Noi facciamo beneficenza vera, i grillini invece stanno devastando l'Italia e Roma. Una banda d'incapaci che regalano computer che non funzionano. Vergogna ".

"Una presa in giro"

Il senatore l'ha definita una " situazione surreale " sulla quale ha fatto sapere che andrà avanti " anche con una denuncia alla Procura contro un sindaco assolutamente inadeguato, le cui poche iniziative si rivelano peggiori del suo totale, disastroso immobilismo ". Nel mirino di Gasparri è finito il sindaco di Roma, accusata di " smistare materiali non utilizzabili trovati chissà dove ", mentre invece dovrebbe " aiutare le famiglie e i bambini ". Forza Italia comunque sta facendo ulteriori accertamenti perché episodi simili " certamente si possono essere verificati anche altrove ".

Sul gesto della Raggi vuole vederci chiaro anche il Partito democratico, che nelle persone di Giulio Pelonzi e Massimiliano Umberti ha annunciato che è stata predisposta un'interrogazione urgente sull'accaduto: i capigruppo del Pd capitolino e del IV Municipio hanno definito il "pacco-dono" consegnato agli studenti meno abbienti " una bufala ed una amara presa i giro per chi non ha le condizioni economiche per prendere parte alle lezioni scolastiche ". Anche i dem ritengono che sia inaccettabile " che ci si possa prendere gioco impunemente delle fragilità sociali ", specialmente in questo periodo di estrema emergenza " per le fasce più deboli della popolazione ".

