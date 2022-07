Messicano ubriaco gli stacca un pezzo di orecchio con un morso

Traffico bloccato nella notte in via del Plebiscito, in pieno centro a Roma, dove un uomo ubriaco ha creato attimi di scompiglio tra i veicoli in transito. Si tratta di un ragazzo 20enne di origini messicane notevolmente alticcio che ha aggredito un autista di 19 anni staccandogli un pezzo di orecchio con un morso. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Roma, per l’esattezza in via del Plebiscito, in pieno centro della Capitale, a pochi passi dal Pantheon, l'Altare della Patria e Largo di Torre Argentina.

Lo ha morso all'orecchio

Secondo quanto è stato fino a questo momento ricostruito, il 20enne, che probabilmente era stato a bere in un locale, in un primo momento avrebbe creato alcuni problemi alla viabilità rallentando la circolazione di macchine nella via, mettendosi in mezzo alle carreggiate e bloccando il traffico, visibilmente ubriaco. Poi avrebbe iniziato a prendere a pugni la carrozzeria di una delle automobili che stavano percorrendo la strada. Alla guida dell’auto colpita dal giovane c’era un ragazzo di 19 anni. A quel punto, come riportato dalle agenzie, il conducente dell’auto sarebbe quindi sceso dalla sua vettura per chiedere spiegazioni allo straniero di cittadinanza messicana di quel gesto assurdo nei suoi confronti, e sarebbe stato nuovamente aggredito.

Infatti, l’uomo avrebbe prima finto di chiedere scusa al giovane e poi, mentre stava cercando di abbracciarlo e di avvicinarsi a lui in modo amichevole, una volta riuscito ad accostarsi al volto dell’autista, con una mossa fulminea lo avrebbe morso all’orecchio andandogli a staccare una parte di cartilagine dal lobo. Subito la vittima di tale aggressione è stata soccorsa e immediatamente trasportata in codice giallo presso il presidio ospedaliero Santo Spirito in Sassia, il più antico ospedale d'Europa, che si trova a circa una decina di minuti in auto dal luogo della violenta aggressione.

L'aggressore fermato dai carabinieri

Sono stati i carabinieri del vicino comando di Piazza Venezia che hanno notato della confusione lungo la strada, mentre si trovavano a bordo di una volante che stava transitando in zona. I militari si sono quindi fermati per controllare cosa stesse succedendo e, una volta intervenuti, sono riusciti a bloccare l’aggressore e ad arrestarlo con l’accusa di lesioni. Quando il ferito è giunto al pronto soccorso dell’ospedale è stato preso in cura dal personale sanitario che ha giudicato la sua ferita con codice giallo.

