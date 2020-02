Metro C ferma: treni interrotti tra Torrenova e Borghesiana

Giornata d’inferno per la metro capitolina. Cittadini, studenti, pendolari, lavoratori per ora fermi sulle banchine in attesa di un maledetto treno da prendere. Circolazione interrotta e treni fermi lungo la linea C della metropolitana di Roma, nella tratta compresa tra Torrenova e Borghesiana. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 10 di stamattina, martedì 11 febbraio.

Il problema sarebbe legato a un guasto sulla linea. Disagi nelle stesse ore anche lungo la linea A della metro con circolazione fortemente rallentata tra le fermate Arco di Travertino e Termini. A dare notizia del disservizio sulla linea C è stata Atac che ha comunicato un guasto tecnico nella stazione di Grotte Celoni. Il servizio al momento risulta ridotto tra Borghesiana e Pantano. Attivate navette sostitutive tra Giardinetti e Pantano.

Circolazione fortemente rallentata, come detto, anche sulla linea A. Il problema si è registrato questa mattina proprio durante l’orario di lavoro. Un disagio che sta riguardando le stazioni del quadrante sud della città altamente trafficate. I treni sono in ritardo a causa di un guasto che si è verificato tra le stazioni Manzoni e San Giovanni. I passeggeri già da diversi giorni devono convivere con i problemi della metropolitana romana.

Infatti, sia ieri che venerdì scorso, la circolazione è stata prima interrotta poi fortemente rallentata tra Ottaviano e Battistini, per problemi agli impianti di circolazione. Ieri il personale Atac presente in stazione ha evacuato un treno in transito intorno alle ore 18.35, facendo scendere tutti i passeggeri a bordo nella stazione di Ottaviano. Viaggiatori che si sono riversati in strada in attesa del passaggio di bus o navette sostitutive. Poche ore prima una tragedia sfiorata. È lo scenario che i romani si sono trovati davanti alla stazione della metro A Furio Camillo dove, nel pomeriggio del 9 febbraio, giornata della domenica ecologica (in cui in molti hanno preferito spostarsi con i mezzi pubblici), una scala mobile è collassata su se stessa.

Scene che a Roma si sono viste in più di una occasione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La rottura è avvenuta intorno alle 18. Furio Camillo, peraltro, non è nuova a problemi di questo tipo. Martedì 28 gennaio la stazione è stata chiusa per circa un’ora a causa di un guasto tecnico agli impianti meccanici, poi risolto. Una di queste scale mobili era stata appena collaudata, con esito positivo, il 7 febbraio (appena 2 giorni prima) dopo una revisione decennale. Furio Camillo è una delle più soggette a guasti: ben 9 volte negli ultimi 4 mesi. Un vero e proprio disastro.