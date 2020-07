Migrante impazzito blocca il traffico coi monopattini

Attimi di paura a Roma. Un migrante ha bloccato il traffico davanti la stazione di Roma Termini. L’episodio è accaduto due giorni fa, in un pomeriggio afoso, all'angolo con via Giolitti. Sconosciute le motivazioni del gesto.

Il migrante di origini africane con dei monopattini elettrici ha fatto esplodere il caos alla stazione della Capitale. Colonne di autobus, auto e moto in fila a causa della barriera creata dal giovane. L’episodio è stato ripreso dalla pagina Facebook satirica “ Welcome to Favelas ” conosciuta sui social per la divulgazione di immagini del degrado romano. I monopattini messi a disposizione in sharing dal comune di Roma, sono stati posizionati dal migrante sulle strisce pedonali per frenare il traffico del centro. Il ragazzo ha iniziato ad urlare contro la gente che suonava il clacson e urlava di liberare il passaggio. Poi ha preso a pugni le carrozzerie delle auto che è riuscita a divincolarsi dal blocco stradale. Il giovane - non contento dell’azione che ha causato il panico nella Capitale - ha quindi cominciato ad inveire contro automobilisti, pedoni e turisti che passavano in prossimità della stazione Termini. “ Basta vattene. Smettila. Vai a lavorare ”. Urlavano i passanti che hanno visto con i propri occhi il gesto del ragazzo migrante.

Non è escluso che il giovane di colore fosse sotto uso di stupefacenti o di alcool. Gli automobilisti letteralmente impazziti davanti ai tre monopattini che impedivano la libera circolazione per strada hanno suonato il clacson delle proprie autovetture per manifestare il proprio dissenso nei riguardi del responsabile di questo blocco del traffico.

Ma il migrante africano ha cominciato a chiedere ai singoli conducenti delle vetture i documenti di riconoscimento, armato di una bottiglia di vetro. Qualche passante coraggioso ha cercato di sbloccare la situazione che si era venuta a creare spostando i monopattini posti sull’asfalto. Il risultato? Una violenta aggressione verbale da parte del protagonista e creatore dei momenti di panico al centro di Roma. Nel video si nota come il ragazzo di colore ha cercato di esplodere la propria rabbia nei confronti di un autobus dell’Atac incolonnato nel traffico, nel totale stupore dell’autista del mezzo. La calma è stata riportata solamente dopo 10 minutini, ovvero quando sono intervenute le forze dell'ordine chiamate dai romani incolonnati nel traffico.