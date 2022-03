Minorenni rapinati in strada mentre tornavano a casa

Nella notte di venerdì scorso due minorenni, in due episodi diversi, sono stati rapinati in strada, a san Giovanni, mentre stavano facendo ritorno a casa. A minacciarli con un coltello e a privarli di telefonini, portafogli e indumenti sarebbero stati due uomini, probabilmente stranieri, ancora in libertà. Meno di quaranta minuti per effettuare entrambe le rapine. Come riportato da Il Messaggero, il primo episodio è avvenuto verso mezzanotte in via Crema, dove un ragazzino di 14 anni era quasi arrivato al portone di casa. Mentre stava prendendo le chiavi per aprire la porta è stato bloccato da una coppia di uomini che lo ha minacciato con il coltello. Ovviamente la vittima dell’agguato non ha posto resistenza e ha consegnato ai suoi aggressori tutto: telefonino, soldi e perfino la felpa firmata che indossava. Il padre del 14enne ha allertato le forze dell’ordine che sono arrivate sul luogo della rapina con una volante e un’ambulanza del 118, che fortunatamente non è servita.

Picchiato con un pugno al volto

Il lavoro degli operatori sanitari è stato invece utile circa una quarantina di minuti dopo, quando un altro giovanissimo è stato rapinato nello stesso identico modo a circa 450 metri di distanza, in via dei Rogazionisti. Anche in questo caso il 16enne è stato spogliato delle chiavi di casa, della felpa e del giubbotto. Il ragazzo è stato però strattonato e picchiato con un pugno al viso, e per soccorrerlo e medicarlo sono dovuti intervenire i sanitari che hanno però deciso di curare la vittima sul posto senza doverla trasportare in ospedale. Come nel primo episodio, anche in questa seconda aggressione è stato il padre del ragazzo a dare l’allarme.

Sembra che entrambe le vittime siano state aggredite dagli stessi delinquenti. Secondo il racconto dei minorenni, che hanno descritto i rapinatori e il loro accento, i due potrebbero essere stranieri, forse nordafricani. A seguire le indagini sono gli agenti del commissariato San Giovanni che si stanno occupando di visionare anche i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nel quartiere.

Molte aggressioni nella notte romana

Qualche mese fa un 21enne romeno era stato arrestato sempre nella stessa zona perché accusato di aver effettuato quattro rapine pedinando prima le vittime scelte e aggredendole poi alle spalle. Ma anche altri episodi non fanno dormire sonni tranquilli i cittadini. Sempre nella nottata di venerdì scorso tre 20enni sono stati rapinati mentre si trovavano in macchina in via di Torre Argentina. Anche in quel caso i rapinatori sarebbero stranieri che hanno spruzzato nella vettura uno spray al peperoncino.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?