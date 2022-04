Monopattini, Roma è una giungla senza regole

Confusione e caos tra i marciapiedi per le vie di Roma a causa della situazione mal gestita dei parcheggi di monopattini elettrici e bike sharing. Dopo le varie segnalazioni da parte dei cittadini, il comune ha richiamato l'attenzione della polizia locale per ristabilire ordine. I mezzi di micromobilità in condivisione vengono presi dagli appositi parcheggi e poi lasciati con noncuranza, come riporta Romatoday “su carreggiate stradali, marciapiedi, strisce di attraversamento pedonale, rampe disabili” creando non solo un “pericolo per la pubblica circolazione” ma anche disordine e disagi per le vie della Capitale .

A riguardo, il Campidoglio si è espresso richiamando l'attenzione alle regole stipulate nel 2020 e alle relative sanzioni. Il focus del problema sta nella cattiva gestione degli operatori. A questi, che si occupano di gestire il rilascio dei dispositivi elettrici, si chiede maggiore responsabilità. Tra le altre cose anche la garanzia che “i raggruppamenti dei propri dispositivi non superino le 5 unità” e che si impegnino a intervenire tempestivamente “entro sei ore” per ricollocare i mezzi nei loro appositi parcheggi, pena diffida, dopodiché scattano i provvedimenti restrittivi.

Inoltre dal Campidoglio è stata mandata una richiesta al comandante di polizia locale che ha scritto ai dirigenti dei vari gruppi, chiedendo “di vigilare sul rispetto delle disposizioni” indicate nel regolamento comunale sui monopattini in condivisione utilizzati per brevi percorsi.

Non è la prima volta che i dispositivi in questione creano disagi. Sin dall'inizio della loro circolazione i cittadini italiani avevano espresso la loro disapprovazione a causa della loro mobilità "disordinata", come avevamo già detto qualche tempo fa, ma non solo. Gli incidenti stanno crescendo a dismisura a causa della velocità sregolata dei mezzi che causano una moltitudine di cadute.

L'attenzione da parte del Campidoglio, però, fa pensare a un passo in avanti sulla situazione sempre più fuori controllo.