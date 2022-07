La lite, poi la rissa: 26enne ammazzato a coltellate ad Anzio

Omicidio nella notte ad Anzio, lungo il litorale romano. Un giovane di 26 anni, Leonardo Muratovic di Aprilia, è stato ammazzato da una coltellata sferrata da un altro ragazzo durante una lite. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Anzio che stanno cercando l’omicida, scappato dopo i fatti.

La rissa tra le strade della movida

La tragedia di questa notte ad Anzio è avvenuta sulla Riviera Mallozzi, il lungomare dove si trovano decine di locali che si affacciano sulla spiaggia. È una delle zone più frequentate dai giovani del litorale romano e dell’agro pontino, dove l’estate il divertimento va avanti fino all’alba tra musica, alcol e balli sulla spiaggia. La lite e la successiva rissa culminata con la fatale coltellata è avvenuta proprio qui, tra queste strade piene di ragazzi alle 2 della scorsa notte. Gli agenti del commissariato di Anzio, giunti sul posto nei momenti immediatamente successivi hanno provato a ricostruire l’accaduto ma al momento, oltre al comprensibile riserbo, non ci sono molti elementi chiari. Quel che è certo è che erano diversi i giovani coinvolti nella lite e poi nella successiva scazzottata. Anche se non è chiara l’origine dell’alterco. A un certo punto, uno dei contendenti ha tirato fuori un coltello e ha sferrato un colpo risultato fatale per il 26enne Leonardo Muratovic. Inutili i soccorsi prestati al giovane dal 118 e il successivo trasferimento in ospedale. La coltellata (sembra solo una) è stata fatale.

Le versioni degli amici e le immagini di sorveglianza

Nei momenti immediatamente successivi ai fatti gli agenti del commissariato hanno iniziato a sentire gli amici del giovane deceduto, facendosi raccontare quanto accaduto nella speranza di risalire all’autore del colpo mortale. La polizia sta anche visionando le immagini di video sorveglianza sul lungomare Mallozzi. L’assassino è fuggito subito dopo aver sferrato la coltellata. La polizia sta chiudendo il cerchio attorno a lui e spera di rintracciarlo entro poche ore.