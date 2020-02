Ostia, ragazzo ferito in strada da un colpo di pistola

Spari ad Ostia, sul litorale romano. Un ventiquattrenne è rimasto ferito, raggiunto a un piede da un colpo di pistola. Dopo una lite legata al traffico. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio, in via Giancarlo Passeroni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria “Stella Polare”. Secondo quanto riferito dal giovane alle forze dell’ordine, il 24enne stava attraversando la strada quando due uomini a bordo di uno scooter, non rispettando la precedenza del pedone, gli hanno tagliato la strada.

Il giovane ha reagito innescando la reazione dei due che, invece di chiedere scusa, sono tornati indietro con fare minaccioso. Affiancato il giovane, uno due uomini a bordo dello scooter ha estratto una pistola e ha fatto fuoco per poi allontanarsi assieme all’amico. Il giovane, ferito, ha richiesto aiuto richiamando l’attenzione di un lavoratore del vicino ospedale Grassi di Ostia che ha quindi allertato i soccorritori. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Lido di Ostia. Solo poco tempo fa a Roma un altro fatto di cronaca: spari nel traffico contro un ex latitante. L’uomo sarebbe stato raggiunto da due proiettili. I colpi sparati, anche in questo caso, da due uomini in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Non sarebbe stato un tentativo di rapina.

Ma torniamo a noi. Poche ore dopo l'accaduto è arrivata, netta, la condanna da parte del gruppo Pd del Campidoglio. “Due balordi fuori controllo. È quanto emerso in queste ore a Ostia, dove un ragazzo è stato ferito da un colpo di pistola in seguito a una discussione stradale. Un episodio imperdonabile che speriamo possa essere adeguatamente punito. Esprimiamo massima vicinanza a questo giovane e confidiamo che chi ha sparato venga presto assicurato alla giustizia”.

Secondo le informazioni apprese, mancavano pochi minuti alle 15 e il giovane si trovava in strada intento ad attraversare le strisce pedonali. La lite è scaturita per motivi di viabilità. Momenti di paura per il ragazzo e un passante intervenuto in suo aiuto. Un episodio finito fortunatamente senza conseguenze gravi.

Presenti sul posto, per gli accertamenti necessari, gli agenti della polizia di Stato. Di notevole aiuto per i poliziotti potrebbe risultare la testimonianza del ragazzo ferito per raccogliere una descrizione delle due persone al momento non note. Inoltre, i poliziotti stanno cercando di capire se ci siano delle telecamere di videosorveglianza in zona che abbiano potuto immortalare lo sparo o la fuga dello scooter dopo l’accaduto. Al momento si indaga in ogni direzione.